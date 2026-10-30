Bengala in Parlamento in Albania, la protesta dell'opposizione contro Edi Rama arriva in Aula: il video

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Nella giornata del 29 ottobre nel Parlamento in Albania i deputati dell’opposizione hanno acceso bengala e fumogeni per protestare contro il Primo Ministro Edi Rama. Nelle ultime settimane sono state numerose le proteste antigovernative in tutto il Paese e da tempo le sessioni plenarie sono caratterizzate da di ostruzionismo.

Bengala in Parlamento in Albania, la protesta contro Edi Rama

Come riporta Al Jazeera, l’accensione dei bengala in Parlamento in Albania è avvenuta mentre il leader dell’opposizione Sali Berisha dichiarava in aula: “I parlamentari al governo sono dei criminali e meritano gas lacrimogeni”.

Altri membri dell’opposizione lo hanno circondato durante il discorso, mostrando foto di manifestanti feriti dai proiettili di gomma.

Alcuni deputati hanno così acceso bengala e fumogeni blu, il coloro del loro partito.

Il microfono è stato spento prima che Sali Berisha terminasse il suo intervento.

Le proteste in Albania

Dalla metà di ottobre, la capitale albanese Tirana e altre città sono state teatro di manifestazioni studentesche, alimentate dalla rabbia per la presunta corruzione del governo, la mancanza di lavoro e gli scarsi standard dell’istruzione.

Nelle ultime proteste, i manifestanti hanno tentato di appiccare il fuoco ad edifici governativi e si sono scontrati con la polizia.

I parlamentari dell’opposizione accusano la polizia di aver usato una forza eccessiva contro i manifestanti.

I mesi estivi erano stati caratterizzati da proteste, in questo caso pacifiche, contro un progetto di sviluppo immobiliare di lusso sulla costa albanese, sostenuto dal genero del presidente statunitense Donald Trump, Jared Kushner.

I deputati dell’opposizione hanno più volte paralizzato le sessioni plenarie con atti di ostruzionismo violento portando alla sospensione o al rinvio di numerose sedute.

Le misure per frenare la violenza

Il Primo Ministro dell’Albania Edi Rama ha introdotto nuove misure per la sicurezza.

Tra questi ha alzato notevolmente le multe in caso di partecipazione ad una protesta violente anche se commettere atti.

Nel frattempo lo stesso Primo Ministro ha invitato gli studenti al dialogo e introdotto nuove misure economiche.

Per tentare di fermare le proteste, ha puntato su riduzione dei prezzi del carburante e maggiori aiuti economici per le famiglie più povere.