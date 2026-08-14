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È stato eseguito un arresto per ricettazione e resistenza a Pubblico Ufficiale a Mestre alla fine di luglio. L’intervento è stato effettuato nell’abitazione di un cittadino straniero sottoposto agli arresti domiciliari, dove sono stati rinvenuti oltre settanta beni di valore. Gli alimenti sequestrati sono stati poi devoluti a una Onlus attiva nel sostegno alle famiglie bisognose di Venezia.

Il controllo domiciliare e la scoperta dei beni di lusso

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha avuto luogo alla fine del mese di luglio, quando gli agenti del Commissariato di Mestre hanno effettuato una perquisizione di controllo presso l’abitazione di un cittadino di nazionalità straniera, già sottoposto agli arresti domiciliari. Durante l’ispezione, i poliziotti hanno scoperto e sequestrato più di settanta beni di lusso e oggetti di vario genere. Tra questi figuravano vestiti, scarpe e borse di marca, orologi, laptop, telefoni cellulari, tende per finestre, chitarre e persino generi alimentari confezionati e costosi.

L’arresto per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale

Al termine della perquisizione, gli agenti hanno proceduto a denunciare l’uomo all’Autorità Giudiziaria per ricettazione. Inoltre, il cittadino straniero è stato tratto in arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale e condotto presso il carcere di Venezia. L’operazione si è così conclusa con un duplice capo d’accusa a carico dell’indagato, che dovrà ora rispondere delle gravi contestazioni mosse nei suoi confronti.

L’attività investigativa non si è fermata con l’arresto. Gli investigatori del Commissariato di Mestre hanno infatti proseguito le indagini per risalire ai legittimi proprietari dei beni sequestrati. In particolare, sono stati riconosciuti diversi abiti firmati, ancora provvisti di etichetta, per i quali sono attualmente in corso le pratiche di restituzione. Nel frattempo, altri oggetti, risultati provento di furto, sono già stati riconsegnati ai legittimi proprietari.

La donazione degli alimenti sequestrati

Il vero lieto fine della vicenda è arrivato nella giornata di ieri, quando è stata concessa l’autorizzazione alla distribuzione gratuita degli alimenti sequestrati. I poliziotti del Commissariato di Mestre si sono recati a Venezia per consegnare ufficialmente a una nota Onlus benefica una grande quantità di cibo, tutto in perfette condizioni. Tra i prodotti donati figurano scatolette di tonno, confezioni di caffè, barattoli di crema spalmabile, bottiglie di olio, scatole di biscotti e anche diversi prodotti da bagno.

Il ruolo della Onlus e la distribuzione ai bisognosi

I generi alimentari e i prodotti donati saranno ora distribuiti dai volontari dell’associazione, una Onlus con sede a Cannaregio, che da anni opera a Venezia per fornire spesa e beni di prima necessità alle famiglie segnalate dai Servizi Sociali del Comune e dalla Caritas, o comunque individuate come bisognose di un aiuto concreto. L’iniziativa rappresenta un esempio virtuoso di come le attività di contrasto alla ricettazione e al furto possano avere anche una ricaduta positiva sul tessuto sociale, restituendo valore e solidarietà alla comunità locale.

IPA