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Sono stati confiscati 4 terreni agricoli confiscati, per un valore di oltre 1 milione di euro, in seguito all’ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Napoli nei confronti di Francesco Schiavone, detto “Sandokan”. Il provvedimento, richiesto dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, è stato finalizzato a restituire alla collettività oltre 15 ettari di terreno, parte della “Tenuta Ferrandelle” a Santa Maria la Fossa (CE), sottraendo così risorse alla criminalità organizzata.

Le indagini economico-patrimoniali

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, la decisione della Corte di Appello di Napoli – Ottava Sezione Penale – è arrivata in accoglimento di una richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia. L’ordinanza riguarda la correzione del decreto di confisca n. 63/96, già pronunciato dalla stessa Corte il 14 febbraio 1996 e divenuto irrevocabile dal 27 febbraio 1997. L’obiettivo era la confisca definitiva di 4 terreni agricoli dell’estensione di circa 15 ettari, parte integrante dell’azienda agricola “Tenuta Ferrandelle”, situata a Santa Maria la Fossa (CE), in danno di Francesco Schiavone, classe ’54, noto come “Sandokan”.

Le indagini, condotte dalla Sezione Misure di Prevenzione del Gruppo Tutela Economia del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Caserta, hanno permesso di individuare con precisione le particelle catastali che, a causa di frazionamenti, erano sfuggite al decreto di sequestro di prevenzione originario del 1996. Questa attività ha consentito di “preservare” parte dei terreni della “Tenuta Ferrandelle” dall’applicazione della confisca, terreni che successivamente sono stati assegnati alla società consortile AGRORINASCE, attuale affidataria dei beni.

Il ruolo di AGRORINASCE e la destinazione dei beni confiscati

AGRORINASCE è un ente che si occupa di promuovere iniziative concrete per il recupero e la valorizzazione di beni confiscati alla camorra. Grazie all’attività investigativa, sono stati restituiti alla collettività oltre 15 dei 56 ettari di terreno riconducibili a Francesco Schiavone. I 4 terreni agricoli oggetto della confisca definitiva sono situati a Santa Maria la Fossa e hanno un valore complessivo stimato superiore a 1 milione di euro.

IPA