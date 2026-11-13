Beniamino Zuncheddu in carcere 33 anni da innocente, doppia beffa: ancora niente risarcimento e niente scuse

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Per Beniamino Zuncheddu la vicenda giudiziaria legata alla strage di Sinnai non è ancora davvero conclusa. Dopo 33 anni trascorsi dietro le sbarre da innocente e poi la libertà, infatti, il 62enne a quasi tre anni dalla scarcerazione non ha ricevuto alcun risarcimento dallo Stato e nessuno gli ha chiesto scusa per l’errore che gli ha segnato la vita.

La denuncia di Beniamino Zuncheddu: “Nessuno mi ha chiesto scusa”

“Ancora non ho ricevuto un euro di risarcimento dallo Stato. Invece, chi sbaglia, dovrebbe pagare”. Sono le parole di Beniamino Zuncheddu, protagonista di uno dei più clamorosi casi di errore giudiziario italiani, intervistato da Gigi Paoli per il Quotidiano Nazionale. L’ex detenuto, oggi 62enne, ha raccontato la difficoltà di ricominciare dopo aver trascorso oltre metà della propria vita in carcere per una strage che non ha commesso.

Zuncheddu fu arrestato nel novembre 1991, quando aveva 27 anni. Ricorda ancora gli agenti arrivati alla sua porta e la convinzione che si trattasse di un equivoco. Invece, quell’arresto si trasformò in una condanna all’ergastolo e in 33 anni di detenzione, fino alla scarcerazione nel 2024.

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A sostenerlo nei momenti più difficili sono stati la fede e gli affetti familiari. “Mi ha salvato la fede. Forse Gesù esiste. Perché ha aiutato me e la mia famiglia in mezzo a mille tormenti”, racconta. Durante la detenzione ha anche scoperto un’immagine di Santa Rita, alla quale si è affidato nella speranza di tornare libero.

Oggi dice di sentirsi “come un bambino che sta imparando di nuovo a camminare”. La libertà, però, non cancella il dolore per il tempo perduto. Non ha potuto costruirsi una famiglia e ha ammesso che gli anni trascorsi in prigione non torneranno più. Nonostante questo, non prova rancore verso chi lo ha accusato: “Non ce l’ho con Pinna, è stato indotto ad accusarmi. È una vittima anche lui”.

La battaglia per il risarcimento

La mancata riparazione economica è soltanto uno degli aspetti della battaglia che Zuncheddu continua a portare avanti. Insieme all’avvocato Mauro Trogu, che ha contribuito alla sua scarcerazione, sta raccogliendo firme per una proposta di legge a tutela delle vittime di ingiusta detenzione.

L’obiettivo è evitare che altre persone vivano la stessa esperienza. “Speriamo che la speranza la ritrovi anche chi, in questo momento, non ce l’ha più”, ha affermato.

Strage di Sinnai, il triplice omicidio del 1991 e l’assoluzione di Zuncheddu

La vicenda giudiziaria di Beniamino Zuncheddu nasce dalla strage di Sinnai, avvenuta l’8 gennaio 1991 in un ovile della provincia di Cagliari. Un uomo armato di fucile, arrivato a bordo di uno scooter, uccise tre persone: Gesuino Fadda, 56 anni, suo figlio Giuseppe, 24 anni, e il dipendente Ignazio Pusceddu, 55 anni. Un quarto uomo, Luigi Pinna, all’epoca 29enne, rimase ferito e sopravvisse all’aggressione.

Fu proprio la testimonianza di Pinna a diventare decisiva per l’inchiesta. Inizialmente il superstite dichiarò di non aver riconosciuto l’assassino, ma successivamente indicò Zuncheddu come responsabile. L’8 novembre 1991 arrivò la condanna all’ergastolo.

La svolta giudiziaria è maturata molti anni dopo, grazie al lavoro dell’avvocato Mauro Trogu. Nel 2021 venne avviato il percorso di revisione del processo e, durante un’udienza del novembre 2023, Pinna dichiarò che un agente di polizia, Mario Uda, gli aveva mostrato una fotografia di Zuncheddu prima del riconoscimento. Il poliziotto contestò questa ricostruzione.

Il 25 novembre 2023 Zuncheddu è tornato in libertà. Il 26 gennaio 2024 la Corte d’Appello di Roma lo ha assolto nel processo di revisione, facendo venir meno la condanna all’ergastolo. La decisione è stata pronunciata ai sensi dell’articolo 530, comma 2, del Codice di procedura penale, per insufficienza o contraddittorietà della prova, dopo la ritrattazione della testimonianza principale. La sentenza, ancora oggi, non ha accertato con assoluta certezza chi fosse il responsabile della strage, rimasta irrisolta.