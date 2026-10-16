Beniamino Zuncheddu in carcere 33 anni da innocente, "m'hanno dato solo 30 mila euro, non mi è rimasto niente"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Con quei 30 mila euro “mi sono rimesso i denti”, ma il resto “l’ho dato a mia sorella, mia nipote, mio cognato” perché “hanno sostenuto molte spese per me”. Ora “non mi è rimasto niente”: è il racconto amaro di Beniamino Zuncheddu, vittima del più grave errore giudiziario della storia d’Italia, che dopo 33 anni di carcere per un delitto mai commesso è tornato in libertà. Intervistato da Oggi, il 62enne racconta la sua travagliata vicenda processuale e il suo lento ritorno alla libertà.

Beniamino Zuncheddu: “Non mi è rimasto niente”

Come anticipato, Beniamino Zuncheddu ha raccontato a Oggi i suoi 33 anni trascorsi in carcere per un delitto mai commesso, noto alle cronache come la strage di Sinnai.

Lo Stato gli ha riconosciuto un risarcimento di 30 mila euro per detenzione inumana, una cifra insufficiente e della quale, a Beniamino, non è rimasto niente.

ANSA

“Mi sono rimesso i denti”, dice a Oggi, ma il resto “l’ho dato a mia sorella, mia nipote e mio cognato”, perché “hanno sostenuto molte spese per me”.

Oggi “non mi è rimasto niente”, dice Beniamino. Se dovesse arrivare un altro risarcimento per ingiusta detenzione, invece, penserà all’avvocato: “Mi ha difeso gratis, gli devo tutto“. Eppure “non mi voglio illudere, ho avuto tante delusioni”.

La strage di Sinnai

I fatti risalgono all’8 gennaio 1991. A Sinnai (Cagliari) furono uccisi a colpi di fucile Gesuino Fadda (56 anni), il figlio Giuseppe (24), il servo pastore Ignazio Pusceddu (55) e fu ferito Luigi Pinna, genero di Gesuino, di 29 anni. Pinna disse di non aver riconosciuto il killer, arrivato in sella a uno scooter, ma incalzato dalla polizia fece il nome di Beniamino Zuncheddu. Secondo l’accusa, l’allora 26enne avrebbe commesso l’eccidio per vendicarsi dell’uccisione di alcune vacche.

Eppure Zuncheddu non aveva bestiame, e molti confermarono il suo alibi. Zuncheddu, infatti, riferì sempre che in quel momento si trovava nel suo paese, Burcei. Nel 1992 la Corte d’Assise di Cagliari lo condannò all’ergastolo. Nel 2017 l’avvocato Mauro Trogu ottenne la revisione del processo e svelò il grande errore giudiziario. Zuncheddu è tornato in libertà il 25 novembre 2023.

Il film ispirato alla storia di Zuncheddu

Il 15 ottobre in tutte le sale italiane è uscito Zustissia (dal sardo logudorese, Giustizia), il film ispirato alla vicenda di Beniamino Zuncheddu. Nei panni del protagonista c’è Fabrizio Ferracane, mentre in quelli del suo avvocato Mauro Trogu troviamo Michele Riondino.

Nel cast c’è anche Geppi Cucciari nei panni di Irene Testa, tesoriera del Partito Radicale. Il film è firmato dal regista Francesco Piras.