Benigni e la diplomazia di San Francesco: “Come se un giovane oggi andasse da Netanyahu per fermare la guerra"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Roberto Benigni torna in Rai e lo fa per una serata dedicata a San Francesco a 800 anni dalla sua morte. Al Tg1, prima del suo monologo, ha parlato del santo di Assisi, sottolineando la sua avversione alla guerra e il fatto che abbia “inventato” la diplomazia. “È stato come se un giovane, oggi, andasse da Putin, Zelensky, Netanyahu a dire di fermare la guerra”, ha detto l’attore toscano.

Roberto Benigni torna in Rai con uno speciale su San Francesco

Intervento al Tg1 per Roberto Benigni che parla di San Francesco e lo utilizza come metro di paragone del mondo che viviamo a 800 anni dalla sua morte.

Il premio Oscar fa sue le parole di Sergio Mattarella (“Fu profeta di pace e amore e ci dà una lezione per l’oggi”, ndr) e ricorda il ruolo che il santo ebbe nell’opporsi alle guerre.

Cosa farebbe oggi il santo di Assisi per fermare le guerre

“San Francesco è l’uomo delle prime volte, delle novità. Le ha ribaltate tutte, qualsiasi cosa abbia fatto, l’ha fatta per primo”, dice. “E stiamo parlando del mondo di 800 anni fa dove tutti volevano la guerra ma lui fu il primo nella storia a dire che è una cosa orribile, come ha ricordato anche Mattarella”.

“Ha inventato la diplomazia, lui partito da un piccolo paesino nell’Umbria. È il primo nel mondo a dire che la guerra non si deve fare, parte e va in Siria a dirlo. Come se un giovane, oggi, andasse da Putin, Zelensky, Netanyahu a dire di fermare la guerra”, aggiunge.

Infine, chiude il suo intervento parlando del rapporto tra il santo e le donne. “Tutti si avvicinavano a lui, ma quando lo hanno fatto le donne, le ha volute lui nel gruppo. È lui che ha voluto Chiara d’Assisi – che ha amato fino all’ultimo – perché lei avrebbe fatto venire altre donne. Sento dire da alcuni che avesse orrore delle donne, ma siamo pazzi. Lui le amava da morire. Gli uomini hanno paura delle donne. Fanno la guerra, lavorano e non riescono a superarla questa paura atavica di loro che sono la vita e si condannano in eterno a conoscere nulla di loro e quindi a conoscere nulla della vita”, ha chiosato.

“Il primo influencer della storia”

Il suo intervento è arrivato come presentazione dello speciale televisivo “Francesco – II cantico”, andato in onda domenica 4 ottobre su Rai1 subito dopo il Tg1 e in occasione degli 800 anni dalla morte del santo e della ricorrenza tornata festa nazionale. Il suo monologo è stato seguito da “Francesco, il Santo di tutti”, un evento in diretta condotto da Giorgia Cardinaletti.

In precedenza, il 2 ottobre, Benigni era stato ospite di Bruno Vespa a “Cinque minuti” e qui aveva parlato del santo come del “più grande predicatore di tutti i tempi”. Scherzando, aveva detto: “Tutti lo stavano a sentire. Potrebbe essere stato un ottimo leader del campo largo, lui avrebbe messo d’accordo tutti senza primarie, sarebbe stato meraviglioso”.

Sul personaggio, Roberto Benigni ha anche scritto un libro “Francesco”, in cui racconta di come il santo avesse proposto un mondo alla rovescia dove chi vince perde, definendolo un pazzo. “È stato il primo influencer della storia, il personaggio del Medioevo del quale si conosce di più in assoluto. Se vivesse oggi chiunque gli chiederebbe un selfie, perché è un uomo che diventa santo senza smettere di essere uomo: il più grande plasmatore di anime dell’umanità”, ha scritto.