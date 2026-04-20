Benzina e diesel alterati o impianti irregolari, le ultime truffe al distributore: danni costosi per chi guida

L’aumento del prezzo della benzina e del diesel ha portato a numerosi casi di irregolarità nei distributori di carburante. Una truffa ai danni dei consumatori, invogliati da costi più bassi rispetto alla media attuale. Infatti, tra il 12 e il 15 aprile 2026, la Guardia di Finanza ha effettuato oltre 1.000 verifiche in tutta Italia. Le irregolarità riscontrate sarebbero state 795, pari a circa il 73% dei controlli e che avrebbero portato a diversi sequestri. La truffa della benzina e diesel alterati può costare a chi guida anche migliaia di euro per sostituire alcuni pezzi fondamentali per il funzionamento delle proprie auto.

Benzina e diesel alterati, i sequestri per truffa in Italia

Come riportato da Libero Quotidiano, a Roma, in alcune stazioni di servizio indipendenti, sarebbero stati trovati oltre 10.000 litri di gasolio non conforme.

Le analisi avrebbero rilevato un punto di infiammabilità inferiore ai limiti di legge e una presenza di zolfo superiore ai valori consentiti.

Elementi che indicherebbero una qualità del carburante compromessa e quindi una relativa truffa agli utenti.

Nel comune di Quarto, in provincia di Napoli, sarebbero stati sequestrati 4.500 litri di carburante "allungato" con solventi o oli esausti.

Anche in questo caso il prodotto non rispettava i parametri previsti dalla normativa.

A Cuneo, invece, la truffa avrebbe riguardato la quantità erogata.

La pompa distribuiva meno carburante rispetto a quanto indicato, con uno scarto stimato intorno al 5%.

Le tecniche di truffa più diffuse

Le irregolarità riscontrate rientrano in alcune tipologie ricorrenti di truffa su benzina e diesel.

La prima riguarda la qualità del carburante, che può essere alterato attraverso miscele non conformi o sostanze che ne modificano le caratteristiche.

La seconda riguarda la quantità.

In alcuni casi, i distributori erogano meno carburante rispetto a quello pagato, generando un danno economico per il consumatore.

Un’altra criticità riguarda gli obblighi di comunicazione dei prezzi al portale Osservaprezzi carburante del Ministero delle Imprese, mancati o non aggiornati.

Attenzione ai prezzi troppo bassi

Il prezzo del carburante resta uno dei principali fattori nella scelta del distributore.

Offerte particolarmente vantaggiose potrebbero nascondere criticità.

Il risparmio immediato potrebbe essere compensato da costi successivi legati a eventuali danni al veicolo o a pratiche non trasparenti.

Benzina e diesel alterati, i rischi per le auto

Nella puntata del 20 aprile di Mattino Cinque, l’inviato Marcello Piazzano ha mostrato uno dei pezzi che va a danneggiarsi a causa di benzina e diesel alterati.

Si tratta dell’iniettore e un meccanico ha spiegato cosa potrebbe portare all’auto.

"Benzina e diesel alterati creano gravi danni al motore perché lo zolfo è molto acido ma soprattutto va a intasare molto la linea di scarico e non è che ci siano tante soluzioni".

Nello specifico, in caso di impossibilità a pulire bisogna sostituire le parti filtranti con un costo che può superare le migliaia di euro.

"La regola più spendi meno spendi alla fine non funziona, meglio spendere un pochino più prima che spendere migliaia di euro dal meccanico", ha concluso l’esperto.