Benzina e diesel con prezzi alle stelle, ma i carburanti sono anche venduti annacquati: "Mai visti tanti casi"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Benzina e diesel con prezzi alle stelle, ma anche carburanti annacquati. I casi si stanno moltiplicando nelle ultime settimane, in coincidenza con l’aumento dei prezzi alle stazioni di rifornimento. Gli effetti di benzina e diesel annacquati, o anche impuri, possono essere devastanti per i motori di auto e motocicli, come hanno spiegato diversi meccanici.

Benzina e diesel annacquati: nuovo caso carburante

Le testimonianze degli addetti ai lavori sono state raccolte da Adnkronos, principalmente a Roma. Nella Capitale diversi titoli di officine meccaniche hanno raccontato di casi di motori danneggiati da carburante di scarsa qualità, che presentava impurità o acqua.

Non è chiaro, ovviamente, se la presenza di acqua nelle cisterne delle stazioni di rifornimento sia dovuto alla volontà di truffare i clienti oppure a un problema strutturale.

ANSA

Prezzi di benzina e diesel alle stelle

Già alle prese con gli aumenti di benzina e diesel, ora gli automobilisti italiani devono fare i conti con un nuovo rischio: trovare carburante allungato con acqua e potenzialmente dannoso per le vetture, e soprattutto per i motocicli di ultima generazione. Negli ultimi sei mesi i prezzi dei carburanti hanno registrato un deciso aumento. Il costo medio della benzina è salito da 1,67 euro al litro del 1° gennaio 2026 a 1,94 euro al litro al 1° giugno.

Ancora più marcato il rincaro del diesel, passato nello stesso periodo da 1,65 euro a oltre 2 euro al litro. La corsa dei listini non si è però fermata: proprio nei giorni dell’esodo estivo la benzina sfiora ormai i 2 euro al litro, mentre il gasolio si avvicina nuovamente a quota 2,10 euro.

E per chi fa rifornimento in autostrada la spesa può essere ancora più elevata. Quasi in concomitanza con questi rincari, da Roma sono arrivate le segnalazioni di benzina e diesel annacquati.

Carburante annacquato: le testimonianze dei meccanici

A raccontarlo all’Adnkronos è stato Giancarlo Lanza, titolare di un’officina in zona Quadraro: “In cinquant’anni di lavoro non mi era mai capitato di trovare auto con la benzina allungata con l’acqua, se non negli ultimi sei mesi”.

Versione simile a quella di Roberto Federici, meccanico della zona di Monteverde, che ha raccontato di un distributore che “ha fatto una strage di motori” perché nelle cisterne sotterranee c’era acqua.

In caso di carburante di scarsa qualità, gli scooter di ultima generazione si fermano quasi subito. Romar Ponciano, meccanico in un’officina in zona Corso Trieste a Roma, parla anche di “benzina che contiene tutti i residui, come morchia, polveri sottili o sabbie che vanno a finire nelle cisterne dei distributori e, quando le cisterne iniziano a essere vuote, vengono risucchiate e pompate nei serbatoi”.

Sette auto in panne a Busto Arsizio per la benzina annacquata

L’aumento dei casi rispetto al passato, secondo quanto appurato da Adnkronos, è di circa il 25%. Lo scorso febbraio a Busto Arsizio, in provincia di Varese, sette auto erano rimaste in panne dopo aver fatto rifornimento con benzina contaminata con acqua. In quel caso la presenza di acqua nel carburante, secondo quanto appurato, era dovuto a un’infiltrazione nelle cisterne sotterranee.