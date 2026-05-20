Benzina e diesel in aumento dal 22 maggio, corsa contro il tempo per proroga del taglio accise sul carburante

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Benzina e diesel rischiano di subire un nuovo aumento a partire dal 22 maggio 2026 se non dovesse arrivare la proroga del taglio delle accise sul carburante. Per questo motivo, per cercare di arginare il netto rialzo dei costi alle stazioni di rifornimento, il governo starebbe lavorando sul piano per arrivare al rinnovo. Ma la strada è in salita, in quanto per finanziare il nuovo provvedimento, in scadenza proprio il 22 maggio, servirà trovare coperture alternative.

Benzina e diesel a rischio aumento dal 22 maggio

La data cerchiata in rosso sul calendario, come detto, è quella del 22 maggio.

In questa data, infatti, scade l’attuale proroga del taglio delle accise sui carburanti, rinnovata dal governo Meloni dallo scorso 2 maggio.

ANSA

In questa data, se non dovessero esserci nuovi piani per il taglio, i prezzi di benzina e diesel sono destinati a schizzare oltre la soglia dei 2 euro. Ma l’esecutivo è già al lavoro, con il Consiglio dei ministri che ha in programma una riunione per cercare di trovare la soluzione.

Di quanto potrebbero aumentare i prezzi

Senza l’intervento del governo, verrebbe meno lo sconto su benzina e diesel oggi presente presso le stazioni di rifornimento.

Il prezzo che oggi i consumatori leggono alla pompa, infatti, risente dello sconto di 22,4 al litro per il diesel e di 6,1 centesimi al litro sulla benzina.

Senza la proroga, dunque, il prezzo della benzina potrebbe superare i 2 euro al litro, mentre il diesel romperebbe il muro dei 2,20 euro.

Il piano del governo per la proroga del taglio delle accise

Venerdì 22 maggio il governo si riunirà in Cdm per cercare di trovare una soluzione. La sfida resta quella di trovare le risorse per finanziare il nuovo provvedimento, poiché non è possibile utilizzare il meccanismo delle “accise mobili”.

Senza la possibilità di impiegare l’extragettito Iva legato all’aumento dei prezzi dei carburanti, le cui risorse maturate a maggio saranno disponibili solo dalla seconda metà di giugno, l’esecutivo deve individuare coperture alternative.

Secondo quanto riferito da Il Messaggero, il Mef sarebbe pronto a due alternative: “spezzettare” il taglio o trovare i soldi che permettano all’esecutivo di tirare dritto fino al 9 giugno, data in cui arriveranno le risorse dell’extragettito Iva.