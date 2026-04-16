Benzina e diesel in calo, ma il taglio delle accise sta per finire: la riduzione dei prezzi dipende da Hormuz

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

I prezzi di benzina e diesel continuano a scendere lievemente e progressivamente in Italia, ma il quadro resta incerto dal momento che il calo alla pompa è solo temporaneo e legato al taglio delle accise da circa 25 centesimi introdotto, e poi riconfermato, dal Governo Meloni. La discesa definitiva si avrà solo quando saranno sciolte le tensioni geopolitiche nel Golfo Persico, in particolare quelle che riguardano lo Stretto di Hormuz.

Prezzi dei carburanti in discesa, i dati aggiornati

Al costo della benzina si può applicare il classico schema economico del razzo e della piuma: i prezzi per i consumatori finali aumentano rapidamente (come un razzo) quando i costi salgono nella filiera mentre i prezzi per i consumatori scendono lentamente (come una piuma) quando la filiera subisce una normalizzazione.

Chi vende carburante, in pratica, tende a muoversi d’anticipo per proteggere i propri guadagni: se i venti di crisi fanno prevedere che il prossimo carico costerà di più, i prezzi alla pompa salgono subito, anche per la benzina già stoccata nelle cisterne.

ANSA

Al contrario, i ribassi sono più lenti perché abbassare subito i prezzi significherebbe andare in perdita, dato che le scorte sono state pagate a caro prezzo.

Secondo i dati diffusi il 16 aprile 2026 dall’Osservatorio prezzi carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, si conferma una tendenza al ribasso consolidata da giorni.

Nel dettaglio:

benzina – 1,773 euro al litro in modalità self service sulla rete stradale;

gasolio – 2,134 euro al litro in self;

autostrade – benzina in self a 1,807 euro/litro e diesel a 2,169 euro/litro.

Quanto dura il taglio delle accise

Il ribasso dei prezzi, come detto, è sostenuto dal taglio delle accise deciso dal Governo e prorogato fino al 1° maggio. Questo significa che, senza ulteriori interventi, i prezzi potrebbero tornare a salire già da maggio.

Lo Stretto di Hormuz e il possibile calo della benzina in estate

Il futuro dei prezzi di benzina e gasolio è strettamente legato alla riapertura dello Stretto di Hormuz, dal quale transita quasi un quinto del petrolio mondiale.

Secondo il segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent, un calo più incisivo dei prezzi potrebbe arrivare tra giugno e settembre, ma solo a una condizione: che l’Iran mantenga l’impegno di riaprire il passaggio.

Venerdì 17 aprile la premier Meloni parteciperà alla Conferenza sulla navigazione marittima nello Stretto di Hormuz a Parigi. Al vertice dei Volenterosi ci saranno il francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il premier britannico Keir Starmer.

A inizio marzo, i quattro leader delle economie più forti d’Europa si erano sentiti telefonicamente per lavorare insieme per “la diplomazia e il coordinamento militare” per affrontare l’escalation in Medio Oriente. Al vertice dei Volenterosi di Parigi saranno presenti, ma solo in videocollegamento, anche altri leader.