Benzina e gasolio a picco in Slovenia, prezzi mai così basso da marzo: perché un litro costa così poco

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Prezzi di benzina e gasolio in calo in Slovenia. Nel Paese il costo del carburante è da sempre inferiore rispetto all’Italia, ma la tregua tra Iran e Usa e l’accordo di pace all’orizzonte hanno avuto un ulteriore effetto calmierante. A partire dal 29 giugno, infatti, il governo della Slovenia ha deciso di tagliare il prezzo al litro di benzina e gasolio, rispettivamente di 6,2 centesimi e 11,1 centesimi.

Benzina e gasolio ancora in calo in Slovenia

La prossima settimana, quindi, il prezzo della benzina in Slovenia arriverà a 1,530 euro al litro, mentre quello del gasolio toccherà 1,607 euro al litro. La novità è stata annunciata oggi, martedì 23 giugno, dal ministero delle Infrastrutture e dell’energia.

Il governo di Lubiana ha voluto così far ricadere sul prezzo finale del carburante gli effetti positivi della schiarita in Medio Oriente, dove l’accordo di pace – nonostante qualche strappo da entrambe le parti – sembra essere raggiungibile.

iStock

Perché la Slovenia ha deciso di tagliare il prezzo di benzina e gasolio

A partire dal 29 giugno, quindi, il costo di benzina e gasolio in Slovenia sarà ancora più attraente per gli automobilisti italiani che vivono non troppo lontano dal confine. I prezzi in vigore, infatti, saranno i più bassi registrati dal 10 marzo, ovvero poche settimane dopo l’inizio della guerra in Iran e della conseguente chiusura dello Stretto di Hormuz che ha determinato un’impennata del prezzo del petrolio con picchi fino a +30%.

Prezzi in calo, sempre secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa slovena Sta, anche per il gasolio da riscaldamento, che costerà 1,20 euro al litro in seguito al taglio di 11,8 centesimi.

Da notare, però, che i prezzi riportati e calmierati verranno applicati solo al di fuori della rete autostradale, mentre su autostrade e superstrade i rivenditori potranno fissare liberamente il prezzo.

Lo sconto in Friuli Venezia Giulia per scoraggiare i “turisti del pieno”

Nelle zone vicine al confine con la Slovenia (ma anche con l’Austria) molti automobilisti italiani preferiscono sconfinare per fare benzina o gasolio. Per scoraggiare il cosiddetto “turismo del pieno”, l’amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia ha da tempo istituzionalizzato uno sconto carburanti per i residenti. Si tratta di un’agevolazione regionale applicata direttamente alla pompa nel momento del pagamento esibendo la tessera regionale. Lo sconto varia in base a tre fasce territoriali:

Area 0 (zone di confine e più svantaggiate) la riduzione arriva a circa 0,34 €/litro sulla benzina e 0,25 €/litro sul gasolio

(zone di confine e più svantaggiate) la riduzione arriva a circa 0,34 €/litro sulla benzina e 0,25 €/litro sul gasolio Area 1 (zone intermedie) lo sconto è di circa 0,24 €/l benzina e 0,15 €/l gasolio

(zone intermedie) lo sconto è di circa 0,24 €/l benzina e 0,15 €/l gasolio Area 2 (resto della regione) si scende a circa 0,17 €/l benzina e 0,11 €/l gasolio, con possibili piccoli bonus aggiuntivi per veicoli ibridi

In base ai prezzi medi odierni italiani (che beneficiano del taglio temporaneo delle accise), applicando lo sconto regionale per l’Area 0, si scende a 1,692 euro per il gasolio e a 1,506 euro per la benzina, quindi competitivi rispetto ai prezzi applicati in Slovenia.