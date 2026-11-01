Benzina sotto 2 euro, lieve calo del prezzo dei carburanti e c'è chi dice addio al tetto fisso: la situazione

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Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha reso noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, domenica 1 novembre 2026 – il prezzo medio dei carburanti in modalità “self service” lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,010 euro al litro per la benzina e 2,241 euro al litro per il gasolio. Allo stesso tempo terminano gli sconti straordinari applicati da alcuni marchi di distributori di carburante per calmierare i costi.

Il prezzo di benzina e gasolio

Il 1 novembre, dai dati del ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio dei carburanti in modalità “self service” lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,010 euro al litro per la benzina e 2,241 euro al litro per il gasolio.

Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,036 euro per la benzina e 2,287 euro per il gasolio.

Per la benzina il numero di impianti con un prezzo inferiore a 2 euro è pari a 16.336, circa l’82% di tutta la rete stradale e autostradale; per il gasolio in 8.432 impianti ha un prezzo inferiore a 2,20 euro al litro, pari a circa il 42% di tutti gli impianti.

ANSA

Il costo più alto del gasolio è spiegabile con il fatto che il mercato mondiale ed europeo è più corto di diesel rispetto alla verde e questo potrebbe creare tensioni sulle quotazioni dei prodotti che poi vengono distribuiti.

Il tetto al prezzo dei carburanti dei distributori

Il tetto dei prezzi dei carburanti, scattato il primo di ottobre, ha funzionato bene, ma era stato annunciato, in primis da Eni, fino al 31 ottobre, con la possibilità di estenderlo a tutto l’anno.

Subito dopo, la mossa è stata seguita da altre tre grandi compagnie produttrici e distributrici come IP, Q8 e Tamoil. IP e Tamoil finora non hanno annunciato il rinnovo della misura e la politica commerciale di calmieramento dei prezzi alla pompa è terminata appunto il 31 ottobre. In realtà, IP non aveva stabilito un prezzo massimo unico applicabile indistintamente a tutti gli impianti, ma un sistema calibrato sulle diverse condizioni della rete.

Tamoil aveva spiegato che le misure erano finalizzate a sostenere gli automobilisti, tenendo conto anche della sostenibilità economica delle attività di distribuzione. Entrambi i marchi potranno continuare a praticare prezzi competitivi anche in assenza del precedente sconto.

Cosa succede nei distributori Eni e Q8

Eni e Q8 avevano introdotto un prezzo massimo di 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio. Dal 1° novembre, però, la misura per calmierare i prezzi non c’è più. Un comunicato di Eni del 23 ottobre riporta: “Per quanto riguarda il suo livello, attualmente a 2,25 euro per il gasolio e a 1,99 euro per la benzina, monitoreremo le dinamiche di mercato e di prezzo, nonché le forniture effettivamente disponibili in rapporto alla struttura logistica, per valutarlo nel corso del periodo”.

L’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha quindi confermato la prosecuzione del price cap fino a dicembre, precisando tuttavia che il suo livello sarà oggetto di valutazioni periodiche. La compagnia monitorerà quindi le dinamiche dei prezzi, le condizioni di mercato e la disponibilità effettiva dei carburanti e stabilirà un prezzo agevolato ma senza porre il price cap fisso.

Una nota dell’azienda Q8 del 26 ottobre riporta che “la prosecuzione dell’iniziativa avverrà secondo un approccio modulare, che tenga conto dei diversi modelli operativi presenti nella rete di distribuzione dell’impresa”. “Q8 Italia continuerà a fornire un adeguato supporto ai gestori e ai partner – hanno scritto – al fine di contribuire a garantire la sostenibilità economica dell’intera filiera. Q8 Italia si riserva di definire le modalità applicative della misura, tenendo conto dell’evoluzione del mercato e delle condizioni di approvvigionamento”.