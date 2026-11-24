Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

La Manovra finanziaria interviene anche sulle ricette per alcune medicine, come benzodiazepine e psicofarmaci. Da lunedì 23 novembre 2026 è stata estesa la cosiddetta ricetta bianca elettronica a numerosi farmaci contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope, finora prescritti su carta quando acquistati a carico del paziente. Non si tratta di una normativa totalizzante: la sua applicazione, nelle modalità che saranno rese note, potrà variare da regione a regione.

Come cambia la ricetta elettronica per psicofarmaci

A comunicare l’avvio delle nuove procedure è stata la Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (Fofi). La digitalizzazione delle prescrizioni rappresenta un ulteriore passaggio nell’attuazione di ciò che era stato già previsto dalla Manovra del 2025, che ha stabilito l’estensione della prescrizione elettronica a tutti i medicinali, indipendentemente dal fatto che siano a carico del Servizio sanitario nazionale o del cittadino.

La novità riguarda nello specifico le ricette bianche, utilizzate per prescrivere medicinali il cui costo è sostenuto dal paziente. La dematerializzazione delle ricette per i farmaci non a carico del Ssn era già operativa dal 31 gennaio 2022. Alcune categorie di medicinali sottoposti a particolari controlli erano però rimaste escluse.

Occorre sottolineare che l’intervento normativo non modifica le condizioni di prescrivibilità dei farmaci, né il loro regime di rimborsabilità, ma soltanto le modalità di emissione e gestione delle ricette.

Quali farmaci sono interessati dalle nuove norme

Le nuove procedure riguardano le prescrizioni, sia ripetibili sia non ripetibili, dei medicinali compresi nelle sezioni B, C, D ed E della Tabella dei medicinali allegata al decreto del Presidente della Repubblica 309/1990, cioè il Testo unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope.

Tra i medicinali interessati troviamo diverse classi di benzodiazepine utilizzate nel trattamento dell’ansia, dell’insonnia e di alcune condizioni neurologiche, oltre ad altri farmaci impiegati in ambito psichiatrico e nella terapia del dolore. Restano invece escluse, per il momento, due categorie di prescrizioni:

quelle relative ai medicinali della sezione A per i quali è previsto l’impiego del ricettario ministeriale a ricalco;

quelle riguardanti le preparazioni magistrali, ossia i medicinali allestiti dal farmacista sulla base di una prescrizione destinata a uno specifico paziente.

Per i farmaci della sezione A ancora soggetti al ricettario ministeriale, il ministero della Salute ha già istituito un gruppo di lavoro incaricato di definire le modalità di dematerializzazione. Non tutti gli psicofarmaci, dunque, sono interessati dal “nuovo corso”, anche perché diverse prescrizioni erano già disponibili in formato elettronico.

Ricette gestite su base regionale

L’attivazione della nuova procedura è stata disposta a livello nazionale, ma la sua effettiva operatività dipende anche dall’organizzazione delle infrastrutture informatiche nelle varie Regioni. Dal 23 novembre il Sistema di accoglienza centrale (Sac) del Sistema Tessera Sanitaria ha predisposto un meccanismo ad hoc per gestire le nuove ricette bianche elettroniche.

Alcune Regioni si avvalgono invece di propri Sistemi di accoglienza regionale (Sar), attraverso i quali vengono gestiti e trasmessi i dati delle prescrizioni. Come precisato dalla Fofi, “nelle Regioni ove sono coinvolti i Sar l’avvio della dematerializzazione dipenderà dall’implementazione del predetto sistema”.

Le differenze territoriali riguardano in sostanza i tempi di adeguamento dei programmi informatici utilizzati da medici e farmacisti, e non la classificazione dei medicinali o le condizioni per il loro acquisto.

Come funziona e cosa cambia per i pazienti

Una volta attivata la procedura, il medico potrà registrare direttamente la prescrizione attraverso il suddetto sistema informatico, fornendo al paziente un “Numero di ricetta bianca elettronica” (Nrbe). Attraverso questo identificativo e il codice fiscale dell’assistito, il farmacista potrà recuperare la prescrizione e dispensare i medicinali.

La digitalizzazione riguarda tutti i medici abilitati alla prescrizione dei farmaci interessati, compresi quelli che esercitano la libera professione, e non soltanto i medici di medicina generale. I liberi professionisti possono accedere ai servizi di prescrizione elettronica del Sistema Tessera Sanitaria tramite Spid, Carta d’identità elettronica o smart card.

Il passaggio al digitale non comporta necessariamente l’obbligo per il paziente di possedere uno smartphone, dal momento che il medico può fornire anche un promemoria cartaceo della prescrizione elettronica.

Le ricette cartacee per benzodiazepine sono ancora valide?

Uno dei principali problemi sollevati dai medici riguarda la gestione delle prescrizioni cartacee durante la fase di transizione. Secondo le indicazioni diffuse in attesa dei chiarimenti ministeriali, le ricette cartacee redatte nel rispetto della normativa applicabile conservano la propria validità, fatte salve eventuali successive disposizioni nazionali o regionali.

Il paziente non dovrebbe cioè essere costretto a rivolgersi al proprio medico di famiglia soltanto per convertire in formato elettronico una prescrizione cartacea validamente emessa da uno specialista. Quest’ultima, infatti, non costituisce un semplice adempimento amministrativo, quanto piuttosto un atto che comporta una precisa responsabilità professionale.

L’articolo 13 del Codice di deontologia medica stabilisce che la prescrizione è una competenza diretta, specifica, esclusiva e non delegabile del medico. L’eventuale emissione di una nuova ricetta da parte di un altro professionista deve pertanto essere fondata su un’autonoma valutazione clinica.