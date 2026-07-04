Beppe Convertini, l’intervista al conduttore: "Ho trovato la mia pace proprio nel movimento"

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Esistono persone che passano la vita inseguendo un luogo in cui fermarsi. E poi ce ne sono altre che scoprono, quasi senza accorgersene, che la loro vera casa coincide con il viaggio, come Beppe Convertini. Da anni attraversa l’Italia raccontandone i paesi, il mare, le tradizioni, le comunità e le persone. Lo fa oggi con Azzurro – Storie di Mare, il programma del sabato mattina di Rai 1, e prima ancora lo aveva fatto con Linea Verde e con i suoi libri. A uno sguardo superficiale potrebbe sembrare il mestiere di chi mostra paesaggi. In realtà il suo è un lavoro molto più silenzioso: raccontare ciò che tiene ancora insieme un Paese che spesso sembra ricordarsi di sé soltanto nei momenti di crisi. Le telecamere, però, mostrano soltanto una parte del viaggio. Dietro il volto rassicurante del conduttore televisivo c’è un ragazzo cresciuto in provincia, che passava i pomeriggi con un atlante geografico aperto sul letto. Chiudeva gli occhi, lasciava cadere il dito su un punto qualsiasi del planisfero e poi immaginava di partire. Prima ancora di viaggiare, aveva imparato a desiderare il mondo. È un’immagine che racconta molto più di qualsiasi curriculum. Perché alcuni destini iniziano molto tempo prima del primo treno, del primo provino o della prima diretta televisiva. Cominciano dentro una stanza, tra le pagine di un atlante e l’ostinazione di un ragazzo che sente che la vita, da qualche parte, lo sta aspettando. L’intervista esclusiva a Beppe Convertini per Virgilio Notizie prende avvio da Azzurro, ma ben presto cambia direzione. Il programma diventa quasi un pretesto per interrogare un tema molto più profondo: cosa resta di noi quando il successo smette di essere il centro del racconto? Beppe Convertini sorprende proprio perché evita continuamente di mettersi al centro. Quando parla del suo lavoro, finisce quasi sempre per parlare delle persone incontrate lungo la strada. Quando racconta la televisione, racconta l’Italia. Quando descrive i propri traguardi, li definisce un dono più che una conquista. È una postura esistenziale prima ancora che professionale. In un’epoca in cui tutto sembra dover essere rivendicato, lui preferisce usare una parola quasi dimenticata: gratitudine. Forse è questa la chiave per comprendere il suo percorso. L’intervista restituisce infatti il ritratto di un uomo che non separa mai il successo dalla responsabilità. La popolarità, dice, ha senso soltanto se viene messa al servizio degli altri. È un’affermazione che potrebbe sembrare retorica, se non fosse sostenuta da un filo invisibile che attraversa tutta la conversazione: la consapevolezza della fragilità. A un certo punto emerge il ricordo del padre, scomparso quando Beppe Convertini aveva appena diciotto anni. Non è un episodio raccontato per suscitare emozione. È piuttosto la radice da cui sembrano nascere molte delle sue scelte. Diventare improvvisamente il punto di riferimento della famiglia, imparare troppo presto il significato della perdita, scoprire che la vita può cambiare nel giro di pochi mesi. Alcune ferite non smettono mai di fare male. Semplicemente imparano a convivere con noi. Ed è forse da lì che nasce quella paura, confessata con estrema semplicità, della malattia e della perdita delle persone amate. Eppure, ciò che colpisce, è che questo dolore non si è trasformato in amarezza. Beppe Convertini continua a parlare del futuro con l’entusiasmo di chi considera ogni progetto un privilegio. Continua a tornare ogni settimana da sua madre, convinto che esista un momento della vita in cui i figli debbano restituire l’amore ricevuto. Continua a credere che sognare sia un dovere civile, soprattutto nei confronti dei più giovani. Continua persino a definirsi una persona normale, quasi infastidito da qualsiasi tentativo di attribuirgli qualcosa di straordinario. Forse è proprio questa normalità a renderlo diverso. Durante l’intervista gli viene ricordata l’espressione, nata con ironia dopo Ballando con le Stelle, del “medioman”. Lui sorride e la accoglie senza difese. Non prova a costruire un personaggio. Anzi, sembra quasi volerlo smontare. Dice di essere uno come tanti. Un uomo con qualche ruga in più, i capelli ormai brizzolati e il desiderio di continuare a fare bene il proprio lavoro. È una risposta apparentemente semplice, ma contiene una verità spesso dimenticata: non sempre la televisione costruisce personaggi. A volte si limita a rendere visibili persone che hanno scelto di non smettere mai di essere se stesse. Forse la frase che meglio riassume questa conversazione arriva quasi per caso, quando parla del continuo viaggiare imposto dal suo lavoro. “Ho trovato la mia pace nel movimento”, dice. È un paradosso solo in apparenza. Per alcune persone il movimento è fuga. Per altre è ricerca. Per Beppe Convertini sembra essere diventato una forma di quiete. Come se ogni viaggio, ogni incontro e ogni storia raccontata rappresentassero un modo per ritornare, ogni volta, a quel ragazzo che sfogliava un atlante immaginando il mondo. E che, forse, senza saperlo, aveva già trovato la direzione della propria vita.

Questo è stato per lei un anno molto particolare. Se dovesse raccontarmelo come se non ci conoscessimo, in quale fase del suo percorso direbbe di trovarsi?

“Direi di trovarmi in una fase di crescita personale, professionale e, soprattutto, umana. Nella vita si cresce, si matura, si fanno esperienze e si incontrano persone che lasciano un segno. Oggi sono un uomo soddisfatto e felice del lavoro che svolgo, perché amo profondamente ciò che faccio. Amo viaggiare per l’Italia e raccontarne le bellezze. Negli ultimi anni ho realizzato Linea Verde, ho pubblicato vari libri, tra cui l’ultimo Il Paese delle Tradizioni, e adesso arriva Azzurro – Storie di Mare, in onda su Rai 1 il sabato alle 11.30. È un percorso che mi rende felice e che continuo a vivere con entusiasmo“.

Che tipo di impegno rappresenta Azzurro?

“Azzurro racconta le bellezze del nostro Paese, le eccellenze enogastronomiche e le storie di donne e uomini che, con il loro lavoro, contribuiscono a rendere la nostra provincia, autentica, generosa e laboriosa, apprezzata ovunque attraverso il Made in Italy. È un racconto dell’Italia, che considero il Paese più bello del mondo. Parliamo di tradizioni, infiorate, feste patronali, riti religiosi, rievocazioni storiche e, naturalmente, del mare italiano. È un viaggio continuo da Nord a Sud lungo tutta la penisola“.

Lei ha lasciato la provincia per affermarsi e costruire il suo percorso. Con il passare degli anni, che cosa le è mancato di più?

“Mi sono mancati soprattutto quei valori di cui parlavo prima: l’autenticità, la generosità e quel senso di comunità che in provincia è ancora più forte e radicato“.

Non ha mai avuto paura di ciò che avrebbe trovato lontano da casa?

“Quando si inseguono davvero i propri sogni, la paura passa in secondo piano. Se si crede profondamente in ciò che si desidera fare, si va avanti“.

Il sogno che inseguiva era già quello che oggi sta vivendo oppure, nel tempo, ha dovuto ridefinirlo?

“Mi considero un uomo fortunato perché sono riuscito a realizzare ciò che desideravo. Sono anche un uomo di fede: prego, credo in Dio e considero straordinario tutto ciò che si riesce a ottenere nella vita. La vita stessa è un dono e bisogna essere grati per quello che si ha. Sono profondamente grato a Dio per tutto ciò che ho ricevuto e sono soddisfatto del mio percorso. Naturalmente la vita porta tutti a rimettersi continuamente in discussione. Ogni esistenza cambia, perché non tutto dipende da noi, ma anche da molti fattori esterni e dal destino di ciascuno. Una certezza, però, c’è: sognare non costa nulla. Bisogna continuare a farlo, sempre. Ed è un messaggio che dovremmo trasmettere soprattutto ai giovani“.

C’è mai stato qualcuno che ha cercato di spegnere il suo sogno?

“Mio padre è venuto a mancare quando ero molto giovane e questo ha reso tutto più difficile. Essendo l’unico figlio maschio, mi sono ritrovato a diventare il punto di riferimento della famiglia. Ho due sorelle, quattro nipoti e sette pronipoti: è stato naturale assumere quel ruolo, anche se non è stato semplice. Eppure mia madre non mi ha mai chiesto di rinunciare ai miei sogni. Al contrario, è stata la mia prima sostenitrice. Per questo, oltre ad amarla più di chiunque altro, la stimo profondamente“.

Non ha mai avuto timore di ferire sua madre scegliendo di allontanarsi?

“No, perché ho sempre cercato di essere un figlio attento. Cerco di restituirle tutto l’amore che ho ricevuto. Oggi la coccolo, la proteggo e ogni settimana torno a casa per starle accanto. A un certo punto della vita i ruoli si invertono: dopo tutto quello che un genitore ci ha donato, arriva il momento in cui siamo noi a prenderci cura di lui. Credo che molti figli affrontino questo passaggio con naturalezza. È un gesto che nasce spontaneamente, senza esitazioni“.

US: Sante Cossentino

Che cosa il giovane Beppe Convertini ha sottovalutato del percorso che stava affrontando? E che cosa, invece, ha sopravvalutato?

“È una bella domanda. Da ragazzo, dopo aver studiato per ore, mi chiudevo nella mia stanza con un atlante geografico. Chiudevo gli occhi, posavo il dito su un luogo del mondo e poi leggevo tutto ciò che riuscivo a trovare su quel posto. Negli anni ho avuto la fortuna di visitarne molti. Se ripenso a quel bambino, a quel ragazzo che sognava e viaggiava con l’immaginazione, direi che aveva sottovalutato quanto il mondo fosse affascinante e, allo stesso tempo, complesso. Mi attirava l’idea di immergermi in culture diverse, conoscere altri popoli e altri luoghi, ma non immaginavo quanto il percorso sarebbe stato ricco di ostacoli“.

Se confronta il Beppe di oggi con quel ragazzo, quale tratto del suo carattere è rimasto immutato? E quale, invece, ha dovuto smorzare?

“Sicuramente la pazienza. Sono sempre stato una persona estremamente paziente ed è una caratteristica che mi accompagna ancora oggi. Credo invece di aver ridimensionato l’illusione. Da giovani si tende a idealizzare molto di più. Ed essere delusi dalle proprie illusioni fa parte della vita“.

Nell’ultimo anno l’abbiamo vista anche a Ballando con le Stelle e da lì è nata, in modo ironico, l’espressione del “medioman”. Sono convinto che proprio nella normalità di una persona possa nascondersi qualcosa di straordinario. In quale aspetto si considera eccezionale Beppe Convertini?

“Non mi considero affatto una persona eccezionale. Mi sento uno come tanti, un uomo che sta vivendo il proprio percorso, come accade a milioni di persone, con momenti felici e altri più difficili. Forse ciò che mi contraddistingue è la tendenza a vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, a cercare il lato positivo anche quando non è immediatamente evidente“.

Dice di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno. Ma c’è ancora qualcosa che la rende vulnerabile?

“Credo che la paura più grande sia la malattia delle persone che amo e, naturalmente, la loro perdita“.

È un timore che nasce anche dal bagaglio di esperienze che porta con sé?

“Ho perso mio padre quando avevo diciotto anni. Poi sono venuti a mancare i miei nonni, alcuni zii, dei cugini e tanti amici cari. Perdere una persona a cui si vuole bene è devastante, così come assistere alla malattia di qualcuno che si ama. Mio padre è stato malato per sette mesi. Aveva un tumore al polmone con metastasi diffuse in tutto il corpo. È stato un periodo dilaniante per lui e per tutta la nostra famiglia. Sono esperienze che ti segnano per sempre e che non si dimenticano“.

Si è mai chiesto che cosa avrebbe pensato suo padre vedendo il percorso che ha costruito?

“Sì. Credo che sarebbe stato fiero di me. E penso anche che non se lo sarebbe mai aspettato. Sarebbe stato sorpreso, ma orgoglioso“.

Lei ha iniziato molto presto, anche come modello. Quanto ha dovuto combattere contro il pregiudizio del “bello che non balla”?

“Basta aver visto Ballando con le Stelle: il bello che non balla! Scherzi a parte, credo che i pregiudizi riguardino tutti, uomini e donne. Non so se esista davvero un antidoto. L’unica possibilità è essere se stessi e dimostrare, attraverso il proprio operato, chi si è realmente. Ognuno di noi ha pregi, difetti e una storia da raccontare. Sono convinto che dentro ogni persona ci sia una grande bellezza. Quella esteriore, forse, è persino meno interessante di quella interiore. Può sembrare un’affermazione scontata, ma credo sia la verità. Se una persona vive soltanto della propria immagine e non ha nulla da raccontare, che cosa rimane davvero? È molto più prezioso ciò che custodisce dentro di sé“.

C’è una frase di Nietzsche che amo molto: “Bisogna avere un caos dentro di sé per far fiorire una stella che danza.” Se quella stella è l’artista, il conduttore, l’attore, il giornalista, quale caos portava dentro Beppe Convertini? Ed è riuscito, attraverso il suo lavoro, a placarlo?

“Nietzsche, in fondo, non aveva tutti i torti. Se devo rispondere con sincerità, per fare questo mestiere un po’ di caos interiore è necessario. È un lavoro particolare, affascinante, meraviglioso. Non riuscirei a immaginarmi in un’altra professione. Mi piace condurre e mi piace recitare. Recitare significa vivere le vite degli altri, entrare nei panni di un personaggio. Condurre, invece, vuol dire raccontare le storie delle persone, ed è altrettanto affascinante. Il caos, però, esiste davvero. Sono continuamente in viaggio: con Azzurro – Storie di Mare percorro l’Italia e, con il libro Il Paese delle Tradizioni, sono spesso in tournée per presentarlo in tante città. Vivo in un movimento costante. E c’è una frase che ripeto spesso: ho trovato la mia pace proprio nel movimento. Può sembrare un paradosso, ma è così. È nel movimento che trovo il mio equilibrio“.

Quando oggi si guarda allo specchio, chi vede?

“Vedo un uomo con i capelli ormai brizzolati e qualche ruga in più. Un uomo che, guardandosi indietro, è soddisfatto del cammino compiuto e spera di continuare a dare il meglio di sé. Prima di tutto per le persone che ama e poi anche per chi ha bisogno. Credo che si debba sempre cercare di offrire qualcosa agli altri, in qualsiasi forma. Nel nostro lavoro la popolarità dovrebbe essere messa al servizio delle persone, per sostenere cause capaci di migliorare la vita di chi ne ha bisogno“.