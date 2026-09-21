Beppe Grillo a Pulp Podcast nega il nuovo partito, parla del figlio condannato e stuzzica Conte e Travaglio
Il fondatore del M5S torna a rilasciare un'intervista, scegliendo il podcast di Fedez e Mr. Marra
Il figlio Ciro e la condanna
Nel settembre 2025, Ciro Grillo è stato condannato in primo grado per violenza sessuale a 8 anni, insieme agli amici Edoardo Capitta e Vittorio Lauria (6 anni e 6 mesi invece al quarto componente del gruppo, Francesco Corsiglia): avrebbero abusato di due 19enni nel luglio 2019 a Porto Cervo, nella casa del fondatore del M5S. Proprio a questa vicenda ha fatto riferimento Beppe Grillo nell'apertura della puntata: rivelando che il figlio Ciro è un grande fun di Pulp Podcast, ha aggiunto che "sta attraversando un momento un po' particolare, di un'enorme pesantezza, che sta risolvendo. Perché io l'ho visto da bambino 19enne a maturare così, con questa spada di Damocle che ha sulla testa si è laureato, 110 e lode. Ha fatto una famiglia, una bambina stupenda, una moglie straordinaria, studia per diventare avvocato penalista e gridare al mondo la sua innocenza perché vuole studiare, sta studiando e vuole difendersi anche da solo, gridare la sua innocenza al mondo. Io in casa ho gli avvocati, ho i medici, ho due medici, un patologo e un radiologo. Quindi ogni 15 giorni, senza che io me l'aspetti, mi fanno un mini test per l'Alzheimer".
Nessun nuovo partito
Dopo l'annuncio dell'ospitata di Grillo da Fedez, lo stesso comico aveva cambiato la foto profilo su WhatsApp, un logo con scritto Movimento Zero Stelle. Sembra un possibile colpo di teatro dell'ex fondatore di colpire il suo attuale partito in vista delle elezioni Politiche, ma in realtà lui stesso ha negato che stia lavorando alla fondazione di un nuovo soggetto: "Come faccio io a fondare un partito, a organizzarlo? Mi dispiace, ma non ho il potere di farlo, non ho le facoltà. Io posso dare degli input a delle idee straordinarie sull'ambiente, sulla religione, sulle cose".
La destra tedesca e Vannacci
Beppe Grillo ha anche dato la sua spiegazione sull'ascesa dell'AfD in Sassonia e di Roberto Vannacci in Italia: "Il fenomeno della Sassonia è spiegabile. Se ci pensi, i centri storici hanno tenuto la socialdemocrazia: è la periferia che ha votato contro perché sono due visioni dello straniero completamente diverse. Lo straniero non esiste. Esiste il povero. Lo straniero quando c'ha un milione di dollari va in qualsiasi parte del mondo occidentale, lo pregano di fare la cittadinanza in 5 giorni. Parliamo che la periferia ha una visione terrificante: mi porta via al lavoro, delinque, mi fa star male, mi fa concorrenza. Il centro delle città dice no, è un valore aggiunto, mi fa fare i lavori, tiene le badanti, la manodopera da fare. Sono due visioni. Non voglio essere presuntuoso, ma oggi le persone intelligenti si nascondono, hanno paura di confrontarsi con questi qui. Vannacci: per l'amor di Dio, il futuro di Vannacci sono le domande stupide, con un sottile astio sotto. È come una decalcomania: più gli sputi, la inumidisci, più si appiccica. Questi sono fenomeni che ci sono sempre stati. Ma qui parliamo di un calo totale della conoscenza: parlo con della gente a volte che fa finta di capire, ma capisce il 30% di quello che dico con le parole che uso. Capiscono a blocchi. Il 50% degli italiani non legge un libro all'anno. Abbiamo una ignoranza di ritorno che è che è terrificante".
Il Beppe Grillo "comico"
Beppe Grillo ripercorre la sua carriera da comico, soffermandosi sulla censura: "Ero molto più vivo e la comicità, la satira è molto più viva quando c'è la censura. La censura ti dava modo di aggirarla con l'astuzia, con la furbizia. Prima facevamo puntate in diretta in televisione con 20 milioni di ascolti, non c'erano tutti i canali di oggi. Prima di entrare, tutti i dirigenti mi chiamavano. C'era la P2 mi chiamava Biagio Agnes di non parlare della P2, perché gli italiani non avrebbero capito. Entravo e dicevo, "mi ha chiamato il direttore generale, dicendo di non parlare della P2'. Non ci pensavo neanche e cominciavo".
Sulla telefonata di Craxi: "Mi hanno buttato fuori dalla televisione per la battuta famosa sui socialisti. 'Se vanno in Cina e sono socialisti a chi rubano?'. Però tutto il monologo di quella sera lì era stato fatto sul nucleare perché c'era il referendum sul nucleare, mi avevano detto di non parlarne e ci ho fatto 10 minuti su quel nucleare. Un gelo nello studio. Baudo che ha tirato il microfono, l'assistente di studio ha preso le cuffie e le ha buttate per terra, sono scomparsi tutti (...). Mi chiama il mio impresario Marangoni, mi chiama e dice 'c'è qui Craxi che vorrebbe parlarti. Devi scusarti subito. Sono scappato a Cervinia in un monolocale".
I Sanremo con Baudo e la rimozione dalla memoria
Grillo cita anche i 5 Festival di Sanremo fatti con Pippo Baudo. Senza citare quale fosse l'edizione, il comico ha raccontato che "lo sponsor era la Barilla e ogni 5-10 secondi, mentre il cantante arrivava, io presentavo e dicevo 'la Barilla ama i giovani'. Arriva Ray Charles, si mette al piano, e non ce l'ho più fatta. Sono uscito, ho detto 'guardate che non è vero, Barilla odia tutti, odia anche la moglie'. Vabbè, ha riso tutti, una battuta. Passano 5-6 mesi, sono allo skilift di Cortina e sento bussarmi qua: 'Signor Grillo, sono Pietro Barilla. Volevo solo sapere chi gliel'ha detto che io odio mia moglie'. Non sapevo più che c**** spiegargli, ho detto 'la Vanoni'. Dopo aver fatto 5 Sanremi, dopo aver vissuto con Baudo una vita, fanno un programma su Baudo, io non ci sono (...). Prendo il Davide Donatello e non vengo messo nell'elenco di quelli che han preso il David. Fa l'ultima intervista in vita Gino Paoli, vivevo con Gino Paoli, a 500 metri da casa mia stava. I miei figli, mia moglie, i suoi figli con sua moglie, insomma, insieme anni. Fa un'intervista Cazzar, come si chiama? Cazzullo. L'ultima domanda è su di me, e lui parla benissimo: 3 minuti su di me. Io penso che ci sia una piccola manovrina per togliermi dalla memoria, ma lo sai".
L'iscrizione al Pd, la profezia di Fassino e la nascita del M5S
Prima di fondare il M5S, Beppe Grillo si era iscritto al Pd, ad Arzachena: "Il Pd non aveva programmi. Io avevo tutte queste robe qua. Ho detto, 'Sono cose vostre. Io faccio il comico, prendetevela voi. L'acqua, la mobilità, l'energia e la conoscenza via internet, i rifiuti. Prendetevi voi questi argomenti, sono i vostri'. Vado ad Arzachena nella sezione, m'ha detto 'Se non sei iscritto non puoi parlare al nostro comizio'. Mi sono iscritto, ho speso 15 euro, poi è uscito Fassino con la profezia. Allora non mi hanno preso e io sono andato avanti, ho detto con Casaleggio, grande persona... quello che non ero io era lui. (...) Io ho letto il suo libro. Da pazzi perché paragonava Gesù, Gengis Khan alla Rete. Mi ha entusiasmato, sono andato a conoscerlo. (...) Facciamo qualcosa per gli altri, immettere nella politica un sentimento, il sentimento di aiutare di di provare a cambiare la vita dei più disagiati. Io c'ho rimesso un sacco di soldi, un po' di salute, una parte anche della mia famiglia. (...) Mancando lui, io sono rimasto un po' privo. Poi c'è stato c'è stato Luigi Di Maio, bravissimo, per l'amor di Dio. Però poi si è evoluta un po' la situazione dove io facevo il Garante che non contava quasi nulla. Non ci siamo mai candidati io e Casaleggio. Il 4 di ottobre, il giorno di San Francesco, abbiamo fondato il Movimento, nessuno deve rimanere indietro: la frase 'uno vale uno' non è che siamo tutti uguali, non esiste uno vale uno, vuol dire che a tutti va data la stessa possibilità di partenza".
Mario Draghi e l'uscita dal M5S
Grillo ha spiegato perché non fa più parte del M5S e cosa rappresenta oggi per lui: "A parte che sono stato estromesso, vabbè, ma questo è una mia particolarità, è un dato di fatto comunque. Però non ho rimpianti, nel senso che oggi il Movimento è un'altra cosa, in mano a Reverendo Jones e in mano ha altre cose. Ha l'uomo che sussurava ai cavilli. Ci sono queste persone che si agitano dentro un Movimento che di progressista c'è solo la paralisi della mente progressiva. Non c'è uno che prospetta un'umanità, una società nel 2050. Il 2050 sul simbolo l'ho fatto mettere io perché volevo che tutti i partiti mettessero il simbolo 2050, in modo da dire 'pensiamo di là, pensiamo avanti' e poi ognuno ci arriva coi propri mezzi. La transizione ecologica è quella che io ho decretato perché mi son trovato lì di fronte a Draghi, questo banchiere del diavolo e lui pensava che io fossi quello che saltava sul coso e lo mandassi a f******. Ci siamo trovati così, ognuno coi propri dubbi, scrutati, divisi, poi con l'ironia, lui è una persona intelligente, io con l'ironia... ci mandavamo dei messaggi tipo 'Le fragole sono mature'. E lui e lui mi rispondeva 'i mirtilli ancora no'. Io usavo queste battute a fine del post come Radio Londra. La più bella con Mastella. Mastella era ministro degli Interni. Faccio un post che non c'entrava niente. Alla fine mi viene da scrivere 'Mastella è nel bosco, attenti'. Mastella ha mandato la polizia dietro casa sua che c'era un boschetto. Non ho mai trovato una persona intelligente che non fosse ironica. Poi posso aver sbagliato in fiducia, colpe io me ne do meno, però il Movimento doveva essere compostabile, non biodegradabile. Io mi sento postumo di me stesso da vivo, perché tutte le cose che dicevo 20 anni fa, le comunità energetiche, l'idrogeno, le stampanti 3D, le tecnologie devono ancora arrivare qua. Ci vuole il coraggio".
E ancora, sulle nuove persone nel M5S: "Sono persone nuove, anche in gamba, ma qui parliamo di uno spirito che non c'è più, quindi è uno spirito completamente diverso e non avrebbe senso". Anche per questo vorrebbe che usasse un altro nome, "anche per dare valore al Reverendo Jones, perché lui dovrebbe avere la sua faccia col suo stemma e andare avanti con altri principi giusti. Non vedo una rinascita del Movimento coi valori perché è passato, però vedo che alcune cose sono compostabili".
Il Fatto Quotidiano
Sulla nascita del Fatto Quotidiano, unita al M5S: "Un giornale quotato in Borsa, si è allargato, presidia teatri, congressi, televisioni, giornali cartaceei e online, si è ingrandito, ha una sua direttiva politica, dà dei resoconti anche di politica precisa. Non so dare un giudizio, non leggo più. Travaglio? Non lo sento e non ho nessun tipo di rapporto perché lui va per la sua strada e non abbiamo più niente da dividere, quando una persona ha una un'idea della realtà che deve combaciare con la propria opinione... trovo che sia ancora un ottimo giornalista. Non ho non ho critiche personali da fare, il giornalismo è una professione in via di estinzione. Quindi di cosa parlo io con uno che si sta per estinguere?