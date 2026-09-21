Beppe Grillo a Pulp Podcast nega il nuovo partito, parla del figlio condannato e stuzzica Conte e Travaglio

Beppe Grillo ripercorre la sua carriera da comico, soffermandosi sulla censura: "Ero molto più vivo e la comicità, la satira è molto più viva quando c'è la censura. La censura ti dava modo di aggirarla con l'astuzia, con la furbizia. Prima facevamo puntate in diretta in televisione con 20 milioni di ascolti, non c'erano tutti i canali di oggi. Prima di entrare, tutti i dirigenti mi chiamavano. C'era la P2 mi chiamava Biagio Agnes di non parlare della P2, perché gli italiani non avrebbero capito. Entravo e dicevo, "mi ha chiamato il direttore generale, dicendo di non parlare della P2'. Non ci pensavo neanche e cominciavo".

Sulla telefonata di Craxi: "Mi hanno buttato fuori dalla televisione per la battuta famosa sui socialisti. 'Se vanno in Cina e sono socialisti a chi rubano?'. Però tutto il monologo di quella sera lì era stato fatto sul nucleare perché c'era il referendum sul nucleare, mi avevano detto di non parlarne e ci ho fatto 10 minuti su quel nucleare. Un gelo nello studio. Baudo che ha tirato il microfono, l'assistente di studio ha preso le cuffie e le ha buttate per terra, sono scomparsi tutti (...). Mi chiama il mio impresario Marangoni, mi chiama e dice 'c'è qui Craxi che vorrebbe parlarti. Devi scusarti subito. Sono scappato a Cervinia in un monolocale".