Beppe Grillo avvistato all'Hotel Forum di Roma con Andrea Stroppa, pranzo con l'uomo di Elon Musk in Italia
L'incontro tra Beppe Grillo e Andrea Stroppa all'Hotel Forum di Roma per un pranzo riaccende le voci di un nuovo partito da parte dell'ex garante del M5s
Beppe Grillo incontra l’uomo di Elon Musk in Italia e ricominciano a circolare le voci di un suo ritorno in politica. Il fondatore ed ex garante del Movimento cinque stelle è stato avvistato a Roma con Andrea Stroppa, riferimento nel nostro Paese dell’ultramiliardario patron di Tesla, X e SpaceX. Un pranzo che ha alimentato le ipotesi di un nuovo partito dal parte del comico.
L’avvistamento di Beppe Grillo
Beppe Grillo ha fatto il suo ritorno a Roma nella giornata di lunedì 28 settembre per partecipare a un ricevimento all’ambasciata cinese e come di consueto è stato avvistato all’hotel Forum, suo storico punto di riferimento durante i soggiorni nella Capitale.
Secondo quanto riferito da LaPresse, lì sarebbe stato avvistato a pranzo insieme al referente italiano di Elon Musk, Andrea Stroppa.
Notizia in aggiornamento…