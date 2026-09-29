Beppe Grillo avvistato all'Hotel Forum di Roma con Andrea Stroppa, pranzo con l'uomo di Elon Musk in Italia

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Beppe Grillo incontra l’uomo di Elon Musk in Italia e ricominciano a circolare le voci di un suo ritorno in politica. Il fondatore ed ex garante del Movimento cinque stelle è stato avvistato a Roma con Andrea Stroppa, riferimento nel nostro Paese dell’ultramiliardario patron di Tesla, X e SpaceX. Un pranzo che ha alimentato le ipotesi di un nuovo partito dal parte del comico.

L’avvistamento di Beppe Grillo

Beppe Grillo ha fatto il suo ritorno a Roma nella giornata di lunedì 28 settembre per partecipare a un ricevimento all’ambasciata cinese e come di consueto è stato avvistato all’hotel Forum, suo storico punto di riferimento durante i soggiorni nella Capitale.

Secondo quanto riferito da LaPresse, lì sarebbe stato avvistato a pranzo insieme al referente italiano di Elon Musk, Andrea Stroppa.

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