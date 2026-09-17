Beppe Grillo contro Giuseppe Conte a Pulp Podcast, "un reverendo Jones, l'uomo che sussurra ai cavilli"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Beppe Grillo ha fatto tappa a Pulp Podcast, lasciandosi intervistare da Fedez e Mr Marra. La puntata integrale della conversazione sarà pubblicata lunedì 21 settembre. Nel frattempo sono uscite alcune anticipazioni dell’incontro. Ed è emerso, come si prevedeva, che il fondatore del Movimento 5 Stelle non è stato affatto tenero nei confronti di Giuseppe Conte, l’attuale leader dei pentastellati.

Beppe Grillo da Fedez e Mr Marra: attacco a Giuseppe Conte

“Oggi il Movimento è un’altra cosa. È in mano al reverendo Jones, l’uomo che sussurrava ai cavilli”, ha dichiarato Grillo, con chiaro riferimento a Conte.

“Un movimento che di progressista ha solo la paralisi della mente… progressiva. Non hanno un’idea”, ha aggiunto il comico, che ritiene che il Movimento 5 Stelle si sia ormai allontanato definitivamente dalle idee sulle quali era stato fondato.

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“Andiamo verso un caos straordinario”, ha continuato Grillo, probabilmente riferendosi al quadro geo-politico attuale.

E ancora: “Mi sento postumo di me stesso da vivo perché tutte le cose che dicevo vent’anni fa devono ancora arrivare qua”.

Chi era il reverendo Jones citato da Grillo a Pulp Podcast

Grillo, menzionando il reverendo Jones, ha fatto riferimento a Jim Jones, che è stato un predicatore e criminale statunitense.

È tristemente noto per avere indotto 909 membri della setta da lui fondata, il Tempio del Popolo, tra cui anche bambini e neonati, a uno spaventoso massacro e suicidio collettivo a Jonestown e per avere fatto uccidere cinque persone nella vicina pista aerea di atterraggio, tra cui Leo Ryan, deputato del Congresso degli Stati Uniti.

Grillo pronto a tornare in politica con un nuovo partito?

Nel frattempo continuano a rincorrersi le voci che sostengono che Grillo sarebbe intenzionato a tornare in politica attraverso la fondazione di un nuovo partito.

Sempre secondo le voci circolate di recente, si tratterebbe di un progetto che dovrebbe posizionarsi a sinistra del campo largo e avrebbe lo scopo di intercettare i nostalgici del grillismo duro e puro delle origini.

Al momento Grillo non ha confermato né smentito di essere al lavoro per tornare nell’agone della politica. Non è escluso che a Pulp Podcast possano arrivare risposte su tale questione.