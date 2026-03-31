Beppe Grillo contro Giuseppe Conte, il fondatore porta in tribunale il M5S per riavere nome e simbolo

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Beppe Grillo porta in tribunale Giuseppe Conte. L’ex comico e l’associazione Movimento 5 Stelle di Genova hanno, infatti, notificato l’atto di citazione al tribunale di Roma rivendicando di avere la titolarità sul nome e il simbolo del M5s. Secondo il fondatore, l’attuale Movimento avrebbe tradito i principi su cui era sorto diventando, sotto la guida dell’ex premier, un partito politico tradizionale.

Beppe Grillo contro Giuseppe Conte, cosa è successo

Della serie: c’eravamo tanto amati. All’interno del Movimento 5 Stelle volano gli stracci o, meglio, volano i documenti degli avvocati.

Beppe Grillo, che del Movimento è stato lo storico fondatore, assieme all’associazione Movimento 5 Stelle di Genova hanno deciso di portare in tribunale l’attuale leader e presidente pentastellato, Giuseppe Conte.

ANSA

Hanno, in pratica, notificato l’atto di citazione davanti al Tribunale di Roma per rivendicare la titolarità del nome e del simbolo “Movimento 5 Stelle”.

Il M5s come un partito tradizionale

Beppe Grillo e l’associazione, dunque, assistiti dai legali Matteo Gozzi e Giulio Enea Vigevani, mirano e riprendersi il nome e il simbolo nati a Genova tra il 2009 e il 2012.

Ma non solo: l’ex comico vuole soprattutto prendere le distanze da ciò che il M5s è diventato, sotto la guida di Giuseppe Conte.

Con l’ex premier come presidente, il Movimento 5 Stelle si sarebbe trasformato, secondo i fondatori, in un partito tradizionale, esattamente ciò che in origine si voleva contrastare.

I valori e i principi del Movimento

Il principio dell’alternanza e il limite dei due mandati per gli eletti erano punti fermi senza i quali il M5s si è reso un partito con una leadership e una classe dirigente stabile.

Come si legge nell’atto di citazione, “il Prof. Conte si adopera per farsi nominare Presidente del Movimento e non solo capo politico, carica prevista nello Statuto solo nelle norme transitorie e comunque con poteri assai limitati, in linea con la concezione anti-leaderistica del Movimento”.

Conte, inoltre, avrebbe per così dire tradito lo spirito del Movimento tramite “nuove alleanze e compromessi con gli altri partiti”. Insomma, il partito attuale non rispecchia i valori attorno ai quali Beppe Grillo e l’associazione avevano creato il Movimento.

Quando è prevista l’udienza e cosa rischia Conte

La prima udienza è prevista nel mese di luglio di quest’anno: il giudice dovrà stabilire se il logo e il nome possano essere ancora usati da Giuseppe Conte.

Se al termine del processo il giudice dovesse dare ragione a Grillo e al Movimento di Genova, allora il partito di Giuseppe Conte dovrebbe per forza cambiare simbolo e denominazione.

All’ex premier, in quel caso, servirebbero un simbolo e un nome nuovi che, come spiega, la citazione, “meglio possano rispecchiare il nuovo assetto organizzativo e le nuove scelte di natura politica gestionale”.