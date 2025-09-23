Beppe Grillo difende il figlio Ciro dopo la condanna per violenza sessuale di gruppo: "Gli ha sempre creduto"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Beppe Grillo ha scelto il silenzio. Finora nessun commento, dichiarazione o post sui social dopo la condanna del figlio Ciro a 8 anni per violenza sessuale di gruppo. Stando a una fonte del Corriere della Sera, il fondatore del M5S e la sua famiglia, riunita a Genova, hanno accolto con delusione e rabbia la sentenza, perché hanno sempre creduto nell’innocenza di Ciro.

La reazione di Beppe Grillo alla condanna del figlio Ciro

Beppe Grillo, la moglie e i figli si sono chiusi nel riserbo più totale dopo la condanna di Ciro Grillo a 8 anni per violenza sessuale di gruppo.

Il fondatore del Movimento Cinque Stelle e la famiglia hanno atteso in casa a Genova la sentenza.

ANSA Ciro Grillo

E quando è arrivato, riporta il Corriere della Sera, il verdetto è stato accolto in casa Grillo con profondo dolore, con un misto di sconforto, delusione e rabbia.

Perché, spiega una fonte, Beppe Grillo e la moglie Parvin hanno sempre creduto nell’innocenza del figlio.

Ciro Grillo condannato per violenza sessuale

Lunedì 22 settembre si è chiuso al tribunale di Tempio Pausania il processo di primo grado a carico di Ciro Grillo, figlio del fondatore del M5S Beppe Grillo, e di tre suoi amici, Vittorio Lauria, Edoardo Capitta e Francesco Corsiglia.

I quattro, non presenti in aula durante l’udienza, sono accusati di violenza sessuale di gruppo ai danni di una ragazza di 19 anni durante una vacanza in Costa Smeralda nel luglio 2019.

Ciro Grillo è stato condannato a 8 anni come anche Lauria e Capitta, 6 anni e 6 mesi invece per Corsiglia.

Beppe Grillo difende il figlio Ciro

Beppe Grillo ha sempre strenuamente difeso il figlio Ciro dalle accuse di violenza sessuale.

Una difesa a oltranza che aveva avuto il suo culmine in un video del 2021 in cui il fondatore del M5S con toni accesi negava le accuse e invitava ad arrestarlo al posto del figlio.

“Se dovete arrestare mio figlio che non ha fatto niente, allora arrestate me perché ci vado io in galera”, aveva detto Grillo.

Poi poco o nulla durante gli anni del processo. Ora dopo la sentenza resta da vedere quali saranno le prossime mosse.

Una fonte vicina a Grillo sostiene che il fondatore del M5S non si arrenderà e andrà avanti a lottare per il figlio.

La prima mossa, il ricorso in appello contro la condanna, è scontata ed è stata già annunciata dall’avvocato di famiglia, Enrico Grillo, nipote di Beppe.