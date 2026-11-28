Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Andrea Stroppa, collaboratore del miliardario Elon Musk in Italia, ha ammesso in un’intervista di essere in continuo contatto con il fondatore del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo, anche se non ha voluto spiegare la ragione precisa. Di recente Grillo ha lodato un’iniziativa dello stesso Musk, che vorrebbe regalare due azioni della sua azienda SpaceX a ogni bambino negli Stati Uniti.

Andrea Stroppa e gli incontri con Beppe Grillo

Il principale collaboratore di Elon Musk in Italia, Andrea Stroppa, ha ammesso di aver avuto contatti frequenti con Beppe Grillo, comico e fondatore del Movimento 5 Stelle. In un’intervista rilasciata al quotidiano Il Giornale, Stroppa ha dichiarato: “Sì, lo vedrò, come l’ho visto tante altre volte”.

Il collaboratore del miliardario sudafricano naturalizzato statunitense non ha però voluto dare dettagli sulla ragione di questi incontri. Alla domanda a riguardo, in particolare se questi incontri riguardassero o meno la formazione di un nuovo partito in vista delle elezioni politiche del 2027, Stroppa non ha voluto confermare né smentire, rispondendo semplicemente “work in progress”.

Le lodi di Grillo sul blog per Elon Musk

La vicinanza di Grillo a Musk è stata recentemente mostrata anche da un post sul blog del comico e fondatore del Movimento 5 Stelle, in cui Grillo parlava dell’iniziativa di Elon Musk di regalare due azioni della sua società di lanci orbitali SpaceX a ogni bambino statunitense. Un’idea emersa in passato ma mai concretizzatasi, e recentemente rilanciata con un post su X dallo stesso Musk.

Grillo, nel suo blog, ha definito l’idea “un elemento interessante nel dibattito sulla redistribuzione della ricchezza“. Non sarebbe la prima volta che Elon Musk si avvicina alla politica. Negli ultimi mesi ha sostenuto con donazioni per 500 milioni di euro la campagna elettorale di Donald Trump per le elezioni di metà mandato, finite in una sconfitta storica per i Repubblicani.

L’ipotesi di un nuovo partito e lo scontro con il Movimento 5 Stelle

Nel frattempo Beppe Grillo ha ribadito, durante la sua intervista nel programma Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, la sua intenzione di continuare il contenzioso con il Movimento 5 Stelle per la proprietà del simbolo che il partito tutt’ora utilizza. Grillo non ha infatti più alcun ruolo nel Movimento che ha fondato.

Grillo ha infatti citato in giudizio il Movimento 5 Stelle, al tribunale di Roma, sostenendo di essere il vero proprietario del simbolo del partito, che apparterrebbe non al M5S, ma a un’associazione da lui posseduta. Il leader pentastellato Giuseppe Conte ha respinto l’accusa, sostenendo che il simbolo appartenga agli iscritti.