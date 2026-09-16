Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Da giorni circolano con sempre maggiore insistenza voci sul ritorno in campo di Beppe Grillo, che sarebbe pronto a lanciare un nuovo partito in vista delle elezioni del 2027. Un nuovo soggetto politico del fondatore del M5S spariglierebbe le carte nel Campo largo, c’è già un primo sondaggio che stima quanto potrebbe pesare il nuovo partito di Grillo: il “Movimento Zero Stelle” potrebbe raccogliere il 3,3% dei consensi.

Le voci sul nuovo partito di Beppe Grillo

Negli ultimi giorni si è fatta strada l’ipotesi di un ritorno in campo di Beppe Grillo con un nuovo soggetto politico, accompagnata anche da qualche smentita e da dichiarazioni di esponenti M5S che non temono la possibile mossa dell’ex garante e fondatore.

Diversi indizi sembrano indicare questa direzione, a partire dalla causa avviata da Grillo per riprendersi dal M5S la titolarità del simbolo e del nome.

ANSA

E dal recente post sul blog di Grillo, a metà tra critica del Movimento Cinque Stelle di Giuseppe Conte e manifesto programmatico.

C’è poi la partecipazione del comico al seguito podcast Pulp di Fedez, già registrato e che sarà online tra pochi giorni. Infine l’indizio “social”: la scelta d Grillo di cambiare lo status di WhatsApp in “Movimento Zero Stelle“.

Il sondaggio, quanto potrebbe valere il Movimento Zero Stelle

Un nuovo partito di Grillo porterebbe scompiglio nel M5S di Giuseppe Conte e nel Campo largo in vista delle elezioni del prossimo anno.

Il nuovo soggetto politico non esiste ancora ma c’è già un sondaggio che ne valuta il possibile peso elettorale.

Secondo un sondaggio realizzato da Only Numbers per Porta a porta, il 3,3% degli elettori sarebbe pronto a votare il nuovo partito di Grillo.

Nuovo partito alle elezioni 2027?

Qualora Beppe Grillo decidesse effettivamente di lanciare un nuovo movimento politico che raccolga lo spirito “originale” del M5S, non è pero detto che questo sarà automaticamente sulla scheda elettorale delle prossime elezioni, che si terranno tra primavera e autunno del prossimo anno.

L’idea di presentare una lista alle elezioni 2027 si scontra con i tempi molto stretti e con l’assenza al momento di una struttura organizzativa.

In questo senso un assist a Conte arriva dal centrodestra, con la nuova legge elettorale in fase di approvazione in Parlamento.

Il cosiddetto Stabilicum innalza di molto, quadruplicandolo, il numero di firme necessarie per presentare una lista per i partiti che non sono in Parlamento.