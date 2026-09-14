Beppe Grillo ospite di Fedez a Pulp Podcast, potrebbe annunciare il nuovo partito "Movimento Zero Stelle"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Beppe Grillo non molla: secondo un retroscena, ancora da confermare, il padre fondatore del Movimento 5 Stelle potrebbe lanciare un nuovo partito in vista delle elezioni politiche 2027. Di certo non vi è ancora nulla: si sa solo che Grillo ha cambiato il suo stato di WhatsApp in un provocatorio “Movimento Zero Stelle“. E presto, per la precisione il 21 settembre 2026, sarà ospite di Pulp Podcast, di Fedez e Mr Marra.

Ipotesi nuovo partito per Beppe Grillo

Il M5S, come è noto, venne fondato da Beppe Grillo insieme al defunto Gianroberto Casaleggio. Oggi i rapporti fra Grillo e il capo politico Giuseppe Conte sono al minimo storico.

Dietro le quinte, come riportano diversi quotidiani fra i quali anche Repubblica, starebbe filtrando l’idea di un Grillo intenzionato a tornare in campo per creare un nuovo partito.

ANSA

Una simile lista andrebbe a intercettare i nostalgici del grillismo duro e puro delle origini, andando a rosicchiare consenso al M5S. Il partito, al momento, rimbalza fra il 12% e il 13%, in terza posizione nei sondaggi politici dopo FdI e PD.

Un eventuale nuovo partito di Beppe Grillo sarebbe, insomma, una vera e propria azione di disturbo.

Grillo a Pulp Podcast

Ma c’è in calendario anche un’altra azione di disturbo, stavolta di tipo mediatico, voluta o puramente casuale: domenica 20 settembre si concluderà Nova, la consultazione avviata dal Movimento 5 stelle per scrivere il programma della coalizione progressista.

Il giorno seguente, Grillo sarà ospite di Pulp Podcast. Nova, dunque, intercetterà l’attenzione dei media per poco meno di una giornata, subito dopo il tema del dibattito pubblico si sposterà sulle esternazioni di Grillo nello studio di Fedez e Mr Marra.

Giuseppe Conte non è impressionato: “Grillo vada dove vuole, dica ciò che vuole”, è il suo commento.

Beppe Grillo e Giuseppe Conte

L’ultimo attacco di Grillo a Conte è datato 29 luglio: in quella giornata, sul suo blog, Grillo elencava quello che a suo dire non ha funzionato nel Movimento “nato da un sentimento popolare che continua a esistere, anche se chi avrebbe dovuto rappresentarlo ha smesso di ascoltarlo”.

Anche in quel caso Conte non si era scomposto. La reazione: “Ci accusa di aver perso la nostra identità? Con tutte le battaglie che stiamo facendo, spesso contro tutti? Beh, lui aveva detto che Draghi era un grillino. Fate un po’ voi”.