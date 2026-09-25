Beppe Grillo scrive lettera ai giovani dopo l'ospitata da Fedez, "balle nucleari non portano da nessuna parte"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Torna a farsi sentire Beppe Grillo, dopo l’ospitata nel podcast di Fedez. Lo fa nel suo blog, con una lettera aperta “a un ventenne che crede nelle balle nucleari“. Il fondatore del M5S mette nel mirino i provvedimenti sul ritorno al nucleare, definendo una “megaballa” le dichiarazioni sui primi reattori in funzione tra sette anni. “Capisci che le balle non ti portano da nessuna parte?”, scrive Grillo.

La lettera aperta di Beppe Grillo ai giovani

Nei giorni scorsi Beppe Grillo è tornato a parlare, ospite a Pulp Podcast da Fedez e Mr Marra.

Tra le varie cose dette, il cofondatore del M5S ha chiarito che la politica lo ha “sfinito” e che non ha intenzione di tornare in campo con un nuovo partito.

ANSA

Ora è tornato a farsi sentire con una lettera aperta “a un ventenne che crede nelle balle nucleari” pubblicata sul suo blog.

“Cara ragazza, caro ragazzo, lo so quanto ti sarà difficile vivere nel mondo che stiamo lasciando, ma le bugie non lo renderanno migliore”.

Inizia così la lettera di Grillo, che elenca di fatto i motivi per cui non crede al ritorno al nucleare in Italia, nei termini indicati nei giorni scorsi da governo e maggioranza.

La lettera sulle “balle nucleari”

Beppe Grillo se la prende con le “balle” usate per “vendere” il ritorno dell’Italia al nucleare, dopo l’approvazione della legge delega sul nucleare sostenibile.

A partire dall’orizzonte di sette anni indicato dal ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin per i primi reattori, pronti a partire dal 2033-2034.

Il comico la definisce una “incredibile megaballa“: “Tu ci credi davvero che in sette anni l’Italia senza aver ancora deciso nulla possa avviare un qualsiasi reattore nucleare?”.

Perché, argomenta, non sappiamo ancora quali impianti realizzare. “Forse gli SMR”, scrive, “dei reattorini modulari costruiti ipoteticamente in serie per i quali non esiste nemmeno un prototipo funzionante nel mondo occidentale”.

E poi, “se devi costruire qualcosa in serie, ti serve prima di tutto una fabbrica, che ovviamente al momento non esiste e chissà se mai sarà conveniente costruirla”.

E non sappiamo dove verranno realizzati: “Non lo sanno manco loro, visto che in quattro anni non sono riusciti a trovare dove mettere il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, che invece è assolutamente necessario”.

Grillo contro il ritorno al nucleare

E ancora, Grillo chiede a quali prezzi verrà prodotta l’energia nucleare. Rispetto ai valori ipotizzati, spiega, i prezzi delle rinnovabili sono già ora più bassi.

“Le soluzioni per ridurre la nostra dipendenza energetica dall’estero, bollette ed emissioni di CO2 ci sono già adesso, e sono rappresentate dalle rinnovabili, non certo dalle favole nucleari”, sostiene il comico.

“Capisci – scrive – che ti stanno raccontando un mare di balle per prendersi il tuo futuro? Capisci che le balle non ti portano da nessuna parte?”.

“Il mio timore – conclude Grillo non è quello delle radiazioni o delle scorie. Il mio timore è che ai futuri ventenni del 2033-2034 racconteranno tante altre balle, cercando di giustificare in modo ridicolo il perché si saranno sprecati una marea di soldi pubblici, con il risultato di non avere nulla”.