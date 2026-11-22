Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Beppe Grillo torna da Fabio Fazio a “Che tempo che fa” e lancia la stoccata a Giuseppe Conte: a gennaio un giudice potrebbe assegnargli il simbolo del M5S, che lui affiderebbe “agli under 25”. Il fondatore si dice pronto ad aiutare Alessandro Di Battista, elogia anche Di Maio e rilancia la sua idea di Stato basato sulle città.

M5s, Beppe Grillo attacca Giuseppe Conte

Beppe Grillo non ha intenzione di farsi da parte. Domenica 22 novembre il fondatore del Movimento 5 Stelle è tornato nello studio di “Che tempo che fa”, sul Nove, in un’intervista che è diventata (come tradizione) quasi un monologo. Grillo ha parlato della causa per il simbolo, ha punzecchiato Giuseppe Conte, ha aperto ad Alessandro Di Battista e ha esposto la sua idea di come riformare lo Stato.

Il tema politico centrale è stata la causa che oppone il comico genovese al M5S guidato dall’ex premier. “A gennaio ci sarà forse un giudice che dirà che questo simbolo è mio” ha detto Grillo, specificando anche cosa farebbe in caso di vittoria: “Se il giudice dice che il Movimento è mio me lo prendo e magari lo darò in uso ai minori di 25 anni”.

ANSA

Senza nominare Conte, il riferimento è comunque palese. “Ti ricordi che bei tempi con quei movimenti lì, prima che arrivasse il Reverendo Jones…”. Il paragone è con Jim Jones, il predicatore americano a capo del Tempio del Popolo, la setta legata al massacro di Jonestown del 1978. Poi ha aggiunto: “Il Reverendo Jones è dentro il principio di indeterminazione di Heisenberg, è indeterminato, lui fa così”. Allo stesso tempo ha precisato: “Io non ce l’ho con lui”.

Nel 2024 la Costituente del Movimento ha cancellato la figura del garante. Grillo ci ha scherzato sopra: “Ero un Elevato, ora ho problemi pazzeschi ad essere riconosciuto”. Però non si considera fuori dai giochi: «Io non sono mai partito, io ci sono”. E ancora: “Sono l’unico in Italia che può cambiare questo Paese, non ho più niente da perdere”.

La prossima udienza è prevista a gennaio. Se i giudici dessero ragione al fondatore, il partito di Conte potrebbe dover cambiare nome e simbolo. Sullo sfondo potrebbe esserci Di Battista: secondo un sondaggio Izi per Domani, Schierarsi oggi si fermerebbe all’1,3%, ma potrebbe arrivare fino al 3,5%.

Le parole su Alessandro Di Battista e Luigi Di Maio

Il passaggio più interessante riguarda infatti proprio Alessandro Di Battista, uscito dal M5S nel 2021 e oggi alla guida dell’associazione Schierarsi. Se fondasse un partito, Grillo sarebbe pronto ad aiutarlo: “gli darei una mano domattina, è mio fratello minore”, spiegando però che un suo eventuale progetto non punterebbe a togliere voti al campo largo. Vorrebbe invece offrire un’occasione ai ventenni, con sé nel ruolo di “padre nobile”.

Grillo ha poi avuto parole di affetto anche per Luigi Di Maio: “Era il più bravo di tutti, fa il diplomatico e sono orgoglioso di lui”. Ma non ha rinunciato alla battuta: “Non so dov’è ora Luigi, credo viva in un bidone di petrolio: quando si alza il prezzo, lui esce…”

La sua idea di Stato

Nell’ultima parte Grillo ha parlato di istituzioni, dando un duro giudizio sulla democrazia odierna. “Noi stiamo medicando un cadavere, abbiamo una democrazia che non evolve e abbiamo una intelligenza artificiale che sbaglia ma evolve”. La sua proposta è radicale: “Io vorrei togliere tutto quello che c’è tra lo Stato e le città, fare delle città Stato”.

Nella sua idea, i Comuni avrebbero più autonomia fiscale e legislativa e verrebbero soppressi circa 150 mila enti che Grillo considera inutili. Ha chiamato questo modello “anocrazia“, a metà tra democrazia e autarchia, e ha indicato come esempi Singapore e la Svizzera. Infine il giudizio sul nucleare: “Non ne abbiamo bisogno”.