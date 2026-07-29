Beppe Grillo torna a parlare del Movimento 5 Stelle e attacca il partito: "Si sono montati la testa"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Il Movimento 5 Stelle era nato per cambiare la politica, ma poi la politica lo ha cambiato. È questo il senso del nuovo intervento di Beppe Grillo, che dopo un lungo silenzio torna a parlare di politica e del partito da lui fondato. In un lungo post sul suo blog Grillo attacca il M5S e la gestione di Giuseppe Conte, affermando che il Movimento “ha perso la sua identità”, “si sono montati la testa”. Il M5S era nato per rispondere a una serie di interrogativi: “Le domande sono rimaste, le risposte sono scomparse”.

Beppe Grillo torna ad attaccare il Movimento 5 Stelle

Torna a parlare Beppe Grillo. Dopo un lungo silenzio, in un lungo post sul suo blog pubblicato oggi, 29 luglio, il comico torna a occuparsi del Movimento 5 Stelle, con un pesante attacco ai suoi esponenti e alla gestione del presidente Giuseppe Conte.

Nel post, dal titolo “Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni”, Grillo scrive che del partito fondato da lui nel 2009 assieme a Gianroberto Casaleggio è rimasto ben poco.

ANSA

“È il solito film, il nuovo che diventa vecchio, i rivoluzionari che scoprono i palazzi”.

Il M5S “ha perso la sua identità”

“Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità, soprattutto ha perso la sua ‘diversità'”, scrive Grillo, ciò che lo rendeva unico nel panorama politico italiano.

Il partito “era nato da un sentimento popolare che continua a esistere, anche se chi avrebbe dovuto rappresentarlo ha smesso di ascoltarlo”.

“Era la delusione – scrive Grillo – verso un modello occidentale fondato sulla democrazia e sui diritti, ma sempre più dominato dal capitalismo. Le domande sono rimaste, le risposte sono scomparse”.

“Noi avevamo provato a darne alcune – sottolinea – distribuire il reddito, cambiare la classe dirigente, coinvolgere i cittadini nelle decisioni e programmare il futuro invece di amministrare la prossima elezione”.

Ma con il tempo queste proposte sono diventate “slogan da pronunciare nei convegni e dimenticate dopo il buffet”.

“Bisogna tornare ad ascoltare i cittadini”

Beppe Grillo passa quindi ad una analisi più globale dello scenario politico attuale, parlando di una crisi del modello occidentale oggi “più profonda”, “il sistema viene consumato dall’interno e messo sotto pressione dall’esterno”.

“Se pensiamo che il modello occidentale debba essere difeso, dobbiamo renderlo credibile”, riflette Grillo, e per farlo “bisogna tornare ad ascoltare i cittadini, prima che la paura li consegni a modelli autoritari“.

“Quando la democrazia smette di rispondere, arriva qualcuno che promette di farlo al suo posto, a volte indossa una divisa, altre volte controlla un algoritmo”.

Per Grillo la soluzione passa dalla rete, che “permette a milioni di persone di comunicare e votare in pochi secondi”.

“Eppure continuiamo a delegare quasi ogni decisione a rappresentanti che, una volta eletti, rispondono ai partiti e alle correnti, e prima o poi finiscono per rispondere soprattutto alla propria sopravvivenza”.

“La tecnologia – sostiene – potrebbe permettere una partecipazione continua dei cittadini e un controllo sulle decisioni, più che per eliminare la rappresentanza, per limitarne il potere e impedire che la delega diventi una cambiale in bianco per cinque anni”.