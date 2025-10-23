Beppe Grillo vuole riprendersi il simbolo del M5S, cosa può fare secondo l'avvocato "nemico" di Giuseppe Conte

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Beppe Grillo conferma che proseguirà la battaglia per il simbolo del Movimento 5 Stelle, di cui intende portare avanti l’attività istituzionale. Il fondatore del partito la scorsa estate ha ripristinato il sito originale e, secondo l’avvocato Lorenzo Borrè, il presidente del M5S Giuseppe Conte non può contestare la scelta del comico genovese.

La battaglia di Beppe Grillo per il simbolo del Movimento 5 Stelle

Con un atto formale, rintracciato da LaPresse sul sito www.movimento5stelle.it che lo stesso Grillo ha ripristinato l’estate scorsa, ha confermato la volontà di riavere il simbolo del Movimento 5 Stelle.

Beppe Grillo ha convocato per il 28 aprile “l’Assemblea dei soci dell’Associazione Movimento 5 Stelle” per discutere e deliberare sull’approvazione del “rendiconto consuntivo di esercizio al 31.12.2024 e i relativi allegati”. Proprio in uno degli allegati, la “relazione al rendiconto“, si trova un punto su “l’evoluzione prevedibile della gestione”.

ANSA

Beppe Grillo

In questa parte del documento si legge che “l’Associazione prevede la prosecuzione della propria attività istituzionale, mantenendo la titolarità dei simboli storici del Movimento 5 Stelle e dei domini www.beppegrillo.it e www.movimento5stelle.it. In continuità con la propria origine, l’Associazione intende preservare l’identità fondativa del Movimento e svolgere un ruolo di presidio del suo nucleo valoriale originario”.

“Eventuali iniziative future saranno valutate nell’ambito delle finalità statutarie e nel rispetto della normativa vigente”, è l’avviso firmato, a nome dell’Associazione Movimento 5 Stelle, dal “Presidente del Consiglio Direttivo”, ovvero “Giuseppe Grillo”.

Cosa dice l’avvocato sul simbolo del M5S

Secondo l’avvocato Lorenzo Borrè, che ha difeso in passato gli espulsi dal partito e condotto una battaglia legale contro l’elezione a presidente dell’attuale leader M5S, Giuseppe Conte, “il simbolo che compare nel sito è indubbiamente di titolarità esclusiva di Beppe Grillo perché ci sono degli atti e delle sentenze a conclamarlo, quindi non credo proprio che il partito di Conte possa contestare fondatamente alcunché”.

Borrè, commentando a LaPresse la decisione di Beppe Grillo, ha sottolineato come “al momento mi sembra ci sia una situazione di stallo nella quale il partito di Conte potrebbe essere indifferente all’iniziativa o fare altre valutazioni. In ogni caso credo non abbia alcuno strumento per contestare la scelta di Grillo, che invece potrebbe avere le carte da un punto di vista legale per rivendicare un uso esclusivo del simbolo”.

Il logo sul sito del Movimento 5 Stelle di Grillo

Come riporta Il Corriere della Sera, sul portale riattivato è ora visibile il logo storico composto dal nome “Movimento 5 Stelle” in nero, con la “V” in rosso, cinque stelle gialle e l’indirizzo internet integrato.

Al suo interno, c’è un link che rimanda all’associazione legata a Grillo, dove sono stati caricati documenti contabili significativi. Tra questi, appunto il rendiconto 2024 dell’associazione e due rendiconti relativi alle elezioni europee dello stesso anno. Nei file emerge un debito complessivo verso Grillo di 8.844,41 euro, più ulteriori 88 euro, elementi che potrebbero rafforzare la sua posizione in un eventuale contenzioso.

Cosa comporta la riattivazione del sito per il M5S

La riattivazione del sito arriva in un momento di tensione interna al M5S, segnato da divergenze tra l’ala contiana e quella più vicina al fondatore. Con questa mossa Grillo sembra voler riaffermare il proprio ruolo storico e legale sul brand. Il dominio .it, infatti, rappresenta il primo indirizzo web legato ai pentastellati, antecedente alla gestione attuale.

Fonti vicine al fondatore del Movimento ritengono si tratti di un passo preparatorio per la “lotta sul simbolo“, con possibili ricadute sulla identità e sulla struttura del M5S. Attualmente Conte mantiene il controllo sul sito .eu e sulla leadership quotidiana, ma la riattivazione del portale .it potrebbe complicare il quadro, soprattutto in vista di future consultazioni elettorali.

Il M5S, nato come forza anti-sistema nel 2009, da alcuni anni sta vivendo una fase di transizione con divisioni interne tra filo contiani ed esponenti più vicini alle idee del fondatore originario, ossia Beppe Grillo.