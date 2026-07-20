Berardo Carboni, l’intervista al regista: “Reincantare il mondo è un atto politicoˮ

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono film che scelgono di raccontare il presente attraverso il realismo e altri che provano a farlo restituendo allo spettatore qualcosa che sembra perduto: l’incanto. Greta e le favole vere, il nuovo film di Berardo Carboni, appartiene a questa seconda categoria. È una favola contemporanea che parla di crisi climatica, di speranza e di immaginazione, ma soprattutto della possibilità di guardare il mondo con occhi diversi, senza rinunciare alla complessità del tempo in cui viviamo. Al centro della storia c’è Greta, una bambina che intraprende un viaggio capace di mettere in dialogo realtà e fantasia, accompagnata da un orso polare che diventa guida, simbolo e custode di un universo in cui la meraviglia può ancora trasformarsi in un gesto concreto. Nel cast figurano, tra gli altri, Sara Ciocca, Donatella Finocchiaro, Raoul Bova, Sabrina Impacciatore, Demetra Bellina e Federico Cesari, protagonisti di un racconto che unisce live action, animazione e un sofisticato lavoro in CGI. Presentato al Giffoni Film Festival, il film segna una nuova tappa nel percorso del regista di Shooting Silvio e Youtopia, che sceglie la forma della fiaba per continuare a interrogarsi sugli stessi temi che attraversano da sempre il suo cinema: il rapporto tra etica e immaginazione, la responsabilità dello sguardo, la possibilità di costruire un futuro diverso. In vista dell’uscita nelle sale, prevista per il 6 agosto con Vision Distribution, Berardo Carboni si racconta con una lunga intervista esclusiva per Virgilio Notizie. Un dialogo che prende le mosse da Greta e le favole vere, ma che ben presto si allarga al suo modo di intendere il cinema e al filo rosso che attraversa tutta la sua filmografia. Dai toni corrosivi di Shooting Silvio al disincanto di Youtopia, fino a questa fiaba contemporanea, il suo sguardo non ha mai smesso di interrogarsi sul presente, sulle sue contraddizioni e sulla possibilità di immaginare un’alternativa. Se cambiano i linguaggi, resta immutata la tensione etica che anima il suo lavoro: l’idea che il cinema non debba limitarsi a raccontare il mondo, ma possa contribuire, almeno in parte, a trasformarlo. È da questa convinzione che nasce una conversazione intima, sincera e sorprendentemente personale, nella quale il regista ripercorre vent’anni di carriera, riflette sul significato dell’incanto, sul rapporto tra arte e responsabilità e su quella domanda che continua ad accompagnarlo, film dopo film: come costruire un mondo migliore.

Guardando la sua filmografia, è passato da Shooting Silvio a Youtopia. Ha spesso raccontato un presente duro, conflittuale, talvolta provocatorio. Oggi arriva al cinema con Greta e le favole vere, una favola per famiglie. Si tratta di un cambio di direzione oppure è semplicemente un altro modo di fare politica attraverso il cinema?

“C’è sicuramente una profonda continuità, che ho ricercato consapevolmente. È una continuità complessa, sulla quale ho riflettuto a lungo. Cerco di realizzare un cinema con un intento quasi maieutico, pedagogico, e questa aspirazione era presente anche in opere molto dure e provocatorie come Shooting Silvio e Youtopia. Questa volta, però, la prospettiva si è in qualche modo ribaltata. Credo che stiamo vivendo un momento storico in cui sia necessario offrire possibilità e speranza. È un periodo talmente oscuro da rendere indispensabile qualche spiraglio di luce. La storia che ho raccontato prova proprio a fare questo: indicare una direzione, portare una buona novella, trasmettere serenità sul piano emotivo e, al tempo stesso, mantenere vivo lo spirito critico dello spettatore, suggerendo un percorso di riflessione. Naturalmente tutto questo è raccontato con un linguaggio pensato innanzitutto per un pubblico giovane, composto da bambini e ragazzi. L’obiettivo, però, era realizzare un film capace di coinvolgere spettatori di ogni età. Il modello che avevo in mente è probabilmente il film che più di ogni altro ha segnato la mia vita: E.T.. È stato il primo che ho visto da bambino e, ancora oggi, quando lo rivedo, non lo considero un’opera destinata soltanto ai più piccoli. Continua a incantare i bambini e, nel mio caso, ha persino cambiato il modo di guardare il mondo. Naturalmente si tratta di un modello altissimo. Se riuscissi a trasmettere anche solo una minima parte delle emozioni e dei sentimenti che quel film ha saputo suscitare, ne sarei felice. Per questo parlo di continuità. Restano la stessa attenzione e, se vogliamo, anche la medesima volontà provocatoriaˮ.

Dove si manifesta la provocazione?

“Realizzare una favola autentica, nella quale viene esplicitamente evocata Greta Thunberg, che la protagonista vede attraverso alcune animazioni realizzate da uno dei personaggi, continua a essere una scelta provocatoria. Non ho rinunciato a quella componente. Con la maturità, però, credo di aver trovato strumenti meno espliciti e forse più raffinati. Sono profondamente convinto che Greta Thunberg rappresenti un modello per costruire un mondo migliore. Credo davvero che la direzione da seguire sia quella. Del resto, il caldo che stiamo vivendo in questi giorni offre una prova concreta, difficilmente contestabile, di ciò che sta accadendo. Eppure continua a esistere una narrazione che tende a demonizzare percorsi di questo tipo. Per questo mi fa piacere vedere che il film, almeno finora, sia stato accolto molto positivamente e che l’idea di Greta come possibile punto di riferimento per le nuove generazioni raccolga un consenso quasi unanime. Quando abbiamo scritto e realizzato il film, però, non era affatto scontato. Anzi, rappresentava una vera scommessaˮ.

Quanto tempo ha richiesto questo film? Quanto ci ha lavorato?

“Sono trascorsi sei anni da quando il film è stato concepito. La lavorazione è stata molto lunga. Abbiamo girato in tre momenti distinti. Una parte era prevista fin dall’inizio, perché il film è ambientato sia a Roma sia sulla neve. Era quindi inevitabile attendere la stagione invernale e lasciare trascorrere diversi mesi tra una fase e l’altra delle riprese. Poi è arrivato anche il Covid. Alcuni membri della troupe si sono ammalati e abbiamo dovuto interrompere il lavoro. Di conseguenza, la produzione si è articolata in tre blocchi. La durata complessiva delle riprese, poco meno di un anno, era comunque fisiologica per un progetto di questo tipo. Successivamente è iniziata la fase di realizzazione dell’orso, che richiedeva già in partenza almeno un anno di lavoro, ma che si è ulteriormente prolungata a causa di alcune complicazioni tecniche. L’orso rappresentava una scelta molto ambiziosa. È un personaggio interamente realizzato in CGI, presente sullo schermo per circa quattordici minuti. Una soluzione di questo tipo è già piuttosto rara a livello internazionale; in Italia, credo sia quasi un unicum: l’orso è uno dei protagonisti del film. Abbiamo inoltre scelto di non ricorrere all’intelligenza artificiale, preferendo un lavoro molto più artigianale. Volevamo che questo personaggio diventasse il portale verso l’universo magico della protagonista e, allo stesso tempo, mantenesse una coerenza stilistica con gli altri linguaggi visivi presenti nel film. Accanto alle scene in live action, infatti, ci sono anche le animazioni realizzate dal ragazzo che crea i disegni in rotoscopia e che accompagnano Greta nel suo percorso. Per questo non volevo un orso completamente fotorealistico, ma neppure un personaggio che sembrasse uscito da Chi ha incastrato Roger Rabbit?. Cercavo un equilibrio capace di preservare la dimensione fiabesca del racconto. Mi ha fatto sorridere vedere che una scelta simile è stata adottata anche nel trailer del nuovo Spider-Man: è tecnicamente straordinario, ma conserva comunque un’estetica che richiama il fumetto e l’animazione. È una direzione che, in fondo, abbiamo seguito anche noiˮ.

Mi piace molto il fatto che l’orso conservi questa dimensione quasi magica. Nelle fiabe c’è sempre un elemento magico. In questo caso, in fondo, è proprio l’orso.

“Era proprio l’effetto che volevamo ottenere. Devo dire, però, che quella magia mi è costata davvero cara. Naturalmente non sono stato io a realizzare tecnicamente l’orso: se ne sono occupati laboratori specializzati. Alla fine, però, un personaggio del genere va anche diretto. I tecnici possono costruirlo, ma spetta al regista decidere quali espressioni debba avere, come debba muoversi e quale personalità debba trasmettere. È stato un lavoro lunghissimo. Non immaginavo che avrei trascorso più di un anno a realizzare quasi un secondo film, dedicato esclusivamente all’orso. A un certo punto è diventato lui la vera star del progetto. Per un anno siamo stati soltanto noi: io, tanti tecnici… e l’orsoˮ.

Immagino che, dopo un’esperienza del genere, non vorrà più vedere un animale in computer grafica per tutta la vita.

“(ride, ndr) In realtà sto già preparando un nuovo film in cui ci sarà un lupo. La differenza è che questa volta sarà un lupo vero. Il film sarà ambientato in montagna e lavoreremo con un animale reale, anche perché oggi esistono strutture e addestratori che consentono di farlo in piena sicurezza. Mi piace sperimentare. A parte un pesce rosso in Shooting Silvio, non avevo mai lavorato davvero con un animale sul set e sono curioso di scoprire come si costruisce una scena insieme a lui. In questo nuovo progetto il lupo non avrà un ruolo centrale come quello dell’orso in Greta e le favole vere, ma sarà comunque un personaggio significativo. Mi interessa capire come il lupo e il suo addestratore si inseriscano nella costruzione della scena. Girare un film è come dirigere un’orchestra. Si lavora separatamente con ogni reparto e poi, a un certo punto, tutti gli elementi iniziano a suonare insieme. È uno degli aspetti che amo di più del mio lavoro. Ed è anche ciò che, paradossalmente, mi è mancato durante la realizzazione dell’orso. In quel caso lavoravo con moltissimi tecnici, ma mancava quel sistema performativo tipico del cinema narrativo: trascorri anni a scrivere, a preparare ogni dettaglio, a trasmettere la tua visione ai collaboratori e poi arriva il momento, sul set, in cui tutto prende forma davanti alla macchina da presa. Nel cinema accade in poche ore qualcosa che resterà per sempre. Se sei costretto a rigirare una scena, significa quasi sempre che qualcosa non ha funzionato. Per questo sono curioso di capire come sarà lavorare con un animale vero. Anche per me rappresenta un’esperienza nuova, quasi un gioco, un modo per continuare a imparare attraverso il lavoroˮ.

Che cosa rappresenta davvero, per lei, l’orso? È un animale, un personaggio o la nostra coscienza?

“In quanto orso polare, e in quanto animale che si ritrova a Roma e deve essere salvato, rappresenta innanzitutto una metafora molto chiara: salvare lui significa salvare il mondo. Se pensiamo all’immaginario collettivo, l’orso polare è uno dei simboli più forti della crisi climatica. Tutti abbiamo visto immagini di questi animali che vagano smarriti mentre i ghiacciai si sciolgono. Nel film, il tentativo di riportarlo nel suo habitat naturale diventa la metafora del desiderio di ricondurre il mondo a un nuovo equilibrio. Ma l’orso rappresenta anche altro. Per come lo abbiamo immaginato e costruito, richiama inevitabilmente il teddy bear, il peluche dell’infanzia. È un portale. La storia, infatti, prende avvio dalla disillusione di una bambina che smette di credere a Babbo Natale. L’orso diventa allora lo strumento attraverso cui restituirle l’incanto. In fondo è questo anche il cuore della vicenda di Greta Thunberg, che nel film traduciamo cinematograficamente attraverso questo personaggio. L’incanto è un elemento centrale. Se guardo al mio percorso, penso che Shooting Silvio fosse un film completamente nichilista. Tutto finiva, tutto moriva, senza alcuna possibilità di rinascita. Credo che gran parte del cinema contemporaneo sia ancora profondamente attraversata da questa visione. Da quel film in poi, però, il mio percorso è cambiato. Ho iniziato a interrogarmi sulla possibilità di reincantare il mondo. Anche in Youtopia convivono due dimensioni: da una parte il disincanto, dall’altra uno spazio virtuale in cui l’incanto continua a sopravvivere. I personaggi che rimangono imprigionati nel disincanto finiscono per autodistruggersi. Chi, invece, riesce a recuperare una forma di incanto trova anche una possibilità di salvezza. È proprio questo che oggi considero necessario. Ritengo che l’incanto sia un antidoto a quella che definisco una forma di realismo capitalista. Viviamo in una società in cui, non appena si prova a introdurre uno sguardo incantato, si rischia immediatamente di essere considerati ingenui. Eppure sono convinto che proprio quell’elemento sia fondamentale, nell’arte come nella vita e persino per il futuro del nostro pianeta. Chissà, forse un giorno proverò a raccontarlo anche in film destinati principalmente agli adulti. Con Greta e le favole vere, invece, ho scelto di farlo nello spazio in cui l’incanto è ancora naturalmente ammesso: quello della fiaba. Penso che oggi l’incanto sia una delle dimensioni che ci sono state sottratte. Se guardiamo alla storia del cinema, e in particolare a molta produzione italiana, troviamo soprattutto racconti del disincanto e del nichilismo. Io, invece, cerco di percorrere una strada diversa. Con Greta e le favole vere questo percorso è emerso in maniera ancora più evidente, ma credo che sia sempre stato presente dentro di me. Forse, quando ho realizzato il mio primo film, non ne ero pienamente consapevole. Era qualcosa di istintivo. Oggi, dopo vent’anni, riesco finalmente a riconoscere la coerenza di quel percorso e a raccontarla con maggiore luciditàˮ.

US: Licia Gargiulo

Esiste un luogo comune secondo cui ogni regista, quando realizza un film, insegue una domanda. Qual è quella che continua ad accompagnarla?

“È una domanda molto difficile. Più che dirle quale interrogativo mi accompagni, posso spiegare che cosa mi spinge a fare questo lavoro. Questo lo conosco bene. Fare cinema regala molte soddisfazioni, ma è anche un mestiere pieno di ostacoli. Richiede un’enorme quantità di energia, determinazione e desiderio. Bisogna volerlo profondamente, altrimenti non si resiste. Se non ci si vuole limitare a essere semplici esecutori, e non c’è nulla di sbagliato in questo, anzi, è un ruolo che rispetto moltissimo, occorre avere un mondo da raccontare. Se quel mondo non esiste, non esiste neppure il film, perché è proprio da lì che nasce la storia. L’universo che anima Greta e le favole vere è piuttosto chiaro. Da sempre mi interrogo sulla possibilità di costruire un mondo migliore, diverso da quello in cui viviamo, e su come poter offrire, attraverso il mio lavoro, un piccolo contributo a questo cambiamento. Mi piace pensare al cinema come a una bottiglia lanciata nell’oceano. Qualcuno la raccoglie, guarda il film e, magari, qualcosa dentro di sé cambia. Forse la domanda che mi accompagna è proprio questa: come si costruisce un mondo migliore? Ma riguarda anche me stesso. Realizzare un film è quasi una forma di allenamento interiore, una sorta di tai chi. Nel momento in cui provo a raccontare il mondo come penso che dovrebbe essere, costruisco anche una fortezza dentro di me. Quella fortezza precede ancora la drammaturgia. È un universo di valori dal quale, poi, la storia nasce naturalmente. Nel caso di Greta e le favole vere è successo esattamente questo. I produttori mi avevano chiesto di realizzare un film per ragazzi. Volevo che fosse destinato ai più giovani, ma anche che fosse profondamente mio. Ricordo perfettamente quando è nata la scintilla. Ero a una manifestazione di Greta Thunberg. Naturalmente il contributo dello sceneggiatore è stato fondamentale nello sviluppo del progetto, ma l’intuizione iniziale è nata proprio lì. In quel momento stavo cercando una risposta a una domanda: come si costruisce un mondo più sostenibile? Un mondo in cui la felicità non coincida esclusivamente con il successo economico o con l’essere più ricchi degli altri. Purtroppo la società continua a misurare tutto attraverso quel parametro e sembra quasi impossibile immaginare un’alternativaˮ.

In fondo, quella attuale è una società fondata sull’algoritmo del consumismo.

“Viviamo un tempo profondamente vuoto. Per questo penso che il cinema abbia anche una responsabilità morale. Forse qualcuno potrebbe persino rimproverarmi questo aspetto dei miei film, perché la componente etica è evidente, dichiarata. Non direi mai manichea, ma certamente esplicita. Credo, però, che oggi ce ne sia un bisogno assoluto. Così come c’è bisogno di recuperare l’incanto. L’incanto serve proprio a dare slancio a quell’universo di valori che questa società tende costantemente a cancellare. Per questo faccio fatica a separare la domanda dalla risposta. Forse l’interrogativo che mi accompagna davvero è questo: come faccio, ogni volta, a mantenere vivi quelli che in Apocalypse Now vengono chiamati ‘i migliori angeli’? È una domanda molto personale. Perché quei ‘migliori angeli’ bisogna anzitutto riuscire a preservarli dentro di sé. La vita è fatta di compromessi, spesso inevitabili e perfino giusti. La vera sfida è capire come continuare a custodirli pur vivendo all’interno di questa società. Credo che, riflettendoci, sia questa la domanda che più di ogni altra mi accompagnaˮ.

Un tempo le favole servivano a spiegare il mondo ai bambini e ad aiutarli ad affrontare l’ignoto. Oggi quale funzione dovrebbero avere? Aiutare i bambini oppure prepararli ad affrontare il mondo?

“Innanzitutto, i bambini devono continuare a essere delle favole. Devono preservare quell’universo magico di cui parlavamo prima, perché rischiamo davvero di perderlo. Devono custodire anche un patrimonio di valori che oggi tende a inaridirsi molto rapidamente. Questa, secondo me, resta la loro funzione principale. Allo stesso tempo, però, ogni narrazione deve anche preparare ad affrontare il tempo in cui viviamo. Da un lato deve incantare, dall’altro deve mantenere vivo lo spirito critico dello spettatore. Credo che Greta e le favole vere riesca a fare entrambe le cose. Mi auguro che possa raggiungere tanti bambini e ragazzi. Non è un film pensato soltanto per chi è già sensibile ai temi ambientali o è già impegnato nell’attivismo: è destinato a tutti. Può essere letto su livelli diversi, ma credo che il primo sia accessibile a chiunque. Poi, una volta entrati nella storia, spero che gli spettatori vengano trascinati dentro l’universo che ha dato origine alla storia. In fondo, la soddisfazione più grande che questo mestiere possa regalare è sapere di aver lasciato un piccolo frammento di quel mondo dentro chi ha visto e amato il filmˮ.

Greta e le favole vere, già dal titolo, mette insieme due parole che, almeno in apparenza, sembrano quasi inconciliabili. Perché ha sentito il bisogno di specificare ‘vere’?

“Perché il rischio è sempre quello di sentirsi dire che certe possibilità non esistono. Viviamo in un mondo che si definisce realistico, ma che spesso coincide con il cinismo. C’è una frase di Margaret Thatcher che considero decisiva: There is no alternative. Da allora il mondo continua a raccontarsi così: non esistono alternative. Ma se davvero non esistessero, significherebbe soltanto andare incontro all’estinzione della nostra specie. Non può essere così. Per questo ho voluto parlare di favole vere. Perché, in realtà, non sono favole. Ne hanno la forma, certo. Conservano l’incanto. Ma raccontano qualcosa che può diventare reale. Se ci crediamo, soprattutto come collettività, quelle possibilità possono smettere di appartenere alla dimensione della favola. Anzi, mi verrebbe da dire che possono diventare vere. È proprio questo il senso del titoloˮ.

Nel film sembra esserci una netta separazione tra il mondo dei bambini e quello degli adulti. Che cosa cercava negli attori adulti e, invece, nello sguardo dei più piccoli?

“È curioso parlare di Sara Ciocca come di una bambina, perché oggi ha diciotto anni. Quando abbiamo girato il film, però, era davvero molto piccola. Eppure possedeva già una profondità e una professionalità sorprendenti. Aveva lavorato molto e, nonostante l’età, ragionava già come un’attrice esperta. A volte era quasi buffo sentirla parlare sul set, perché sembrava molto più grande. Prima ancora di scegliere gli interpreti, però, avevo ben chiara la struttura dei personaggi. Credo di essere stato bravo, ma anche fortunato, nella scelta del cast. A un certo punto ho capito che quello era il gruppo giusto e oggi ne sono molto felice. I bambini rappresentano il futuro e la possibilità. Gli adulti, invece, incarnano un mondo che ha perduto la speranza. Nel mezzo ci sono due figure impersonate da Demetra Bellina e Federico Cesari. Sono giovani adulti che conservano ancora qualcosa dell’infanzia. Sono loro i personaggi di passaggio, quelli che fanno da ponte. Per renderli credibili li abbiamo immaginati come persone un po’ sognatrici, quasi artisti, leggermente fuori asse rispetto al resto del mondo. Ci servivano proprio come tramite tra il possibile e il reale. I veri eroi della storia restano i piccoli Greta e Sauro. Demetra e Federico svolgono quasi il ruolo dei maghi nelle fiabe mentre gli altri adulti, invece, appartengono a un universo disilluso. Nel corso del film alcuni riescono a recuperare la speranza, mentre altri restano prigionieri del proprio ruolo e finiscono quasi per diventare caricature. Mi interessava che il cosiddetto realismo, quello che spesso ci viene presentato come l’unica possibilità, risultasse invece assurdo, perfino farsesco. Penso, per esempio, alla sequenza della prigione polareˮ.

Confesso che quella scena mi ha fatto davvero ridere. La battuta sul buco dell’ozono è talmente ingenua, nel senso più bello del termine, da risultare perfettamente coerente con il tono della favola.

“Molte battute sono nate direttamente sul set. Con Sabrina Impacciatore è successo spesso. Ha una capacità straordinaria di riscrivere le battute e di trovare sfumature nuove. Ci siamo divertiti molto a lavorare insieme. In questo film abbiamo cercato di costruire uno sguardo diverso. Non soltanto attraverso i personaggi, ma persino attraverso le ottiche. Ai bambini abbiamo voluto attribuire uno sguardo più ampio, più aperto sul mondoˮ.

Lei nasce e cresce in Abruzzo, studia Giurisprudenza e, a un certo punto, decide di fare il regista. Che cosa abitava Berardo Carboni? Era quel “caos” di cui parlava Nietzsche, necessario a far nascere una stella danzante? E l’arte è riuscita a colmarlo?

“Credo che la risposta sia molto personale e che ogni regista potrebbe darle un significato diverso. Per quanto mi riguarda, quell’inquietudine c’era sicuramente. Da ragazzo ero piuttosto irrequieto. Già al liceo sapevo di voler fare questo mestiere e ho realizzato il mio primo cortometraggio a diciassette anni, con una videocamera VHS, insieme ai miei compagni di scuola. Era un lavoro completamente artigianale. Ricordo ancora che costò un milione di lire. C’era già Federico Rosati, l’attore che compare anche in Greta e le favole vere e che, in fondo, è presente in tutti i miei film. Questo racconta bene un aspetto: la dimensione ludica, il piacere puro del fare, è rimasta immutata. Non mi piace nemmeno definirlo ‘artistico’. È semplicemente il piacere dell’agire, del creare senza altri fini. Quell’inquietudine esisteva allora ed esiste ancora oggi. Ma non la vivo come qualcosa di negativo. Anzi. È una straordinaria compagna. Molti parlano della solitudine assoluta della scrittura. Io, invece, quando arrivano le storie, non mi sento mai solo. Mi metto davanti al computer e vivo insieme ai miei personaggi. Certo, è una compagnia immaginaria e anche alienante, ma allo stesso tempo profondamente piacevole. Per questo non parlerei di un caos da placare. È piuttosto una presenza positiva. Mi viene in mente La gonna di Jenny di De André: qualcosa che ti accompagna e che, invece di aumentare le ansie, ti aiuta a vivere. Oggi non riuscirei nemmeno a immaginarmi senza tutto questoˮ.

Sono passati vent’anni da quando ha cominciato. Come mai, allora, ha realizzato relativamente pochi film?

“Perché fare film è molto difficile. E perché ci lavoro moltissimo. Se si vogliono realizzare film davvero personali, nati da un’esigenza profonda, come credo emerga anche da questa intervista, non è semplice trovare le risorse necessarie. Soprattutto, credo che il mio modo di lavorare renda impossibile realizzare un film all’anno. Ci sono registi che ci riescono, ma io no. Per me un film richiede almeno quattro o cinque anni. L’unico modo per arrivare a un film ogni due anni, o due anni e mezzo, è lavorare contemporaneamente su più progetti. Una storia nasce, viene riscritta molte volte, poi arrivano la preparazione, le riprese e la post-produzione. Con il mio metodo questo processo richiede fisiologicamente circa cinque anni. Da qualche tempo porto avanti più progetti insieme proprio per comprimere questi tempi. Inoltre, in questi anni non ho realizzato soltanto film di finzione. Ho fatto molti altri lavori che considero complementari: documentari, progetti speciali, lavori sugli Europei di calcio e, recentemente, un’esperienza in Sud America che è ancora in post-produzione. Sono andato sulle Ande per studiare il concetto di Buen Vivir, una visione del mondo molto centrata sul rapporto con la natura e oggi perfino riconosciuta a livello costituzionale in Paesi come Bolivia ed Ecuador. Lì il processo è completamente diverso. Nel cinema di finzione sono io a costruire il mondo. Nel documentario, invece, sono io ad andare alla ricerca del mondo. È un’altra parte del mio lavoro, meno visibile ma altrettanto importante. Osservo, ascolto, vivo esperienze e poi tutto questo, lentamente, viene assimilato. È come una digestione dalla quale, a un certo punto, nasce la farfalla. Se rinunciassi a quella dimensione documentaria, credo che anche i miei film di finzione finirebbero per svuotarsiˮ.

Dopo vent’anni può, però, tracciare un bilancio. Che cosa aveva sopravvalutato e che cosa, invece, aveva sottovalutato del mestiere del regista?

“Credo di aver sopravvalutato tutto l’aspetto glamour. Probabilmente è normale quando si è ragazzi. Oggi, invece, non mi interessa praticamente più. Mi fa piacere stare con i colleghi mentre lavoriamo, naturalmente. Ma quella è un’altra dimensione. Quando si entra davvero dentro un film, è come salire su una barca che si stacca dallo spazio e dal tempo. Quello è il viaggio. Ed è meraviglioso. Diverso è tutto ciò che sta fuori: la mondanità, gli eventi, quel tipo di vita. Quello sì, l’avevo sopravvalutato. Oggi non mi dà nulla. Anzi, forse, considerando il momento storico che viviamo, mi annichilisce. Cerco continuamente di allontanarmi da quella dimensione. Da fuori può sembrare il Paese dei Balocchi, ma non è ciò che mi interessa. Quello che invece avevo completamente sottovalutato riguarda i rapporti umani. Non immaginavo che le persone con cui lavori potessero diventare una seconda famiglia. Penso, per esempio, a Sandra Milo. Quando lavorammo insieme, la vedevo come una grande attrice, la musa di Fellini. Non avrei mai immaginato che sarebbe diventata una presenza così importante anche sul piano affettivo. Oggi il ricordo che ho di lei è quello che si riserva a una persona di famiglia. Mi ha lasciato insegnamenti che riguardano la vita, prima ancora del cinema. Potrei dire lo stesso di Alessandro Haber. Per scherzo lo chiamo ancora ‘lo zio’. Con il tempo queste persone ti cambiano. Entrano nella tua memoria affettiva. Ti insegnano qualcosa che va oltre il lavoro. Questa seconda famiglia è la dimensione che avevo sottovalutato più di tutte quando ho iniziato questo mestiereˮ.

Che cos’è, per Berardo Carboni, il successo?

“Per me il successo significa poter continuare, per tutta la vita, a realizzare i film che desidero fare e riuscire a incidere nell’immaginario collettivo. Questo è il vero successo. Naturalmente vincere un Oscar farebbe piacere a chiunque. Ma la storia del cinema dimostra che esistono registi che non lo hanno mai vinto e che, nonostante questo, hanno cambiato il cinema e, in qualche misura, anche il modo in cui l’umanità guarda il mondo. Hanno lasciato un’immagine, un’ossessione, una visione. È quello che cerco anch’io. Penso a quanti frammenti del cinema di Godard siano entrati nella mia vita. Vorrei che, nel mio piccolo, accadesse qualcosa di simile. Per me il successo non coincide con i premi. Non coincide nemmeno con la ricchezza. Il denaro serve soltanto perché fare cinema costa e bisogna poter continuare a farlo. Il vero successo è riuscire a trasmettere immaginariˮ.

Shooting Silvio le ha aperto più porte o le ha creato più ostacoli?

“Più porte. Senza Shooting Silvio probabilmente oggi non farei questo mestiere. All’epoca stavo facendo il dottorato in Giurisprudenza. Quel film nacque grazie a una colletta e all’aiuto del marito di una mia collega, che mise l’altra metà del budget. Lo realizzammo con pochissimi mezzi. Ebbe però una visibilità tale da permettermi di passare dall’essere un ragazzo che sognava di fare il regista a diventarlo davvero. Le difficoltà ci sono state. Forse serviva anche l’incoscienza di quell’età per affrontarle. Per un periodo ci sono stati attacchi ideologici e polemiche. Paradossalmente, credo che Shooting Silvio sia il mio film meno ideologico. Ma, essendo anche quello più popolare, è stato inevitabilmente letto attraverso una contrapposizione politica molto netta. Oggi, però, guardando indietro, penso che mi abbia dato infinitamente più di quanto mi abbia tolto. Per fortuna non viviamo in una dittatura. Ci sono tanti problemi, certo. Ma quello che mi è rimasto è soprattutto il bene che quel film ha generato nella mia vitaˮ.