Eseguito un arresto dalla Squadra mobile di Bergamo nel corso di un’operazione contro il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e la produzione di documenti falsi. Un 46enne residente a Milano è stato fermato mentre tentava di lasciare l’Italia con un documento contraffatto. L’indagine si inserisce nel contesto dei flussi migratori provenienti dall’Africa orientale e ha permesso di ricostruire una rete che facilitava l’espatrio illegale verso il nord Europa.

Le indagini e la scoperta della rete

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa ha preso avvio dopo che, tra maggio e luglio scorsi, i poliziotti dell’Ufficio di Polizia di frontiera presso lo scalo aereo di Orio al Serio hanno arrestato sei persone trovate in possesso di documenti falsi, in particolare carte di identità spagnole, belghe e svedesi. Questi arresti hanno acceso i riflettori su un fenomeno più ampio, legato ai movimenti migratori dall’Africa orientale verso il nord Europa.

Il ruolo chiave del 46enne milanese

Gli investigatori hanno analizzato le modalità di gestione delle partenze dei migranti, riscontrando che le prenotazioni dei biglietti aerei erano effettuate sempre dalla stessa persona, utilizzando la medesima carta di credito e casella di posta elettronica. Le indagini hanno così portato all’individuazione di un 46enne residente a Milano, che si occupava sistematicamente di accompagnare i migranti all’aeroporto e di fornire loro tutte le istruzioni necessarie fino alla fase di imbarco.

Intercettazioni e ricostruzione dei fatti

Attraverso intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche, gli agenti sono riusciti a ricostruire la posizione giudiziaria di altre nove persone che, entrate in Italia clandestinamente, hanno lasciato o tentato di lasciare il territorio nazionale sfruttando la documentazione falsa prodotta dalla rete. L’operazione ha permesso di delineare un quadro dettagliato delle modalità operative del gruppo, che agiva con una precisa divisione dei compiti e una notevole organizzazione logistica.

L’arresto a Milano Malpensa

Considerato che l’indagato stava per lasciare l’Italia utilizzando un documento falso per fare rientro nel proprio Paese d’origine, il tribunale di Bergamo ha emesso una misura cautelare personale in carcere. L’uomo è stato fermato all’imbarco presso la frontiera aerea di Milano Malpensa mentre era diretto a Istanbul. L’arresto è avvenuto in flagranza, grazie al coordinamento tra le diverse articolazioni della Polizia di Stato.

Sequestri e ulteriori sviluppi

Durante l’operazione sono stati sequestrati l’auto utilizzata dall’uomo per accompagnare i migranti all’aeroporto, le carte di credito impiegate per le transazioni e altri documenti utili a rafforzare il quadro accusatorio. Questi elementi saranno ora oggetto di ulteriori approfondimenti investigativi, per chiarire eventuali responsabilità di altri soggetti coinvolti nella rete.

