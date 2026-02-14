Bergamo, bambina di 1 anno e mezzo vittima di tentato rapimento da parte di un uomo che le rompe una gamba

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Momenti di panico a Bergamo, dove un uomo ha tentato di rapire una bambina di un anno e mezzo, causando alla piccola la frattura del femore. Il fatto si è verificato in via Corridoni, davanti a un supermercato. La reazione dei genitori e di alcuni passanti è riuscita a scongiurare il peggio. L’uomo, infine, è stato arrestato.

Tentato rapimento a Bergamo

Il dramma è andato in scena attorno alle 13:00 di venerdì 13 febbraio. L’attore di questa vicenda è un cittadino romeno senza fissa dimora e privo di precedenti penali.

Secondo quanto ricostruito, la famiglia stava uscendo dal supermercato quando l’uomo ha afferrato improvvisamente la bambina per le gambe, cercando di trascinarla verso l’interno.

La madre, che teneva la piccola per mano, ha reagito immediatamente chiedendo aiuto, mentre il padre e alcuni passanti, insieme agli addetti alla vigilanza, sono riusciti a bloccare l’aggressore fino all’arrivo della polizia.

L’uomo è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di tentato sequestro di persona e lesioni personali aggravate.

La bambina ha il femore fratturato

La bimba è stata trasportata in ospedale, dove gli accertamenti clinici hanno confermato la frattura del femore provocata dalla violenza dello strattonamento.

Le indagini, supportate dalle testimonianze dei presenti e dalle immagini della videosorveglianza, hanno permesso di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

Al termine delle attività investigative, l’uomo è stato portato in carcere in attesa della convalida, come disposto dall’autorità giudiziaria.

Massima attenzione per il rischio rapimento di minori

Il caso di Bergamo arriva a stretto giro dopo altre vicende legate a tentativi di rapimento ai danni di minori che hanno tenuto banco nelle ultime settimane.

È recentissima la notizia di una donna che si è finta una babysitter per avvicinarsi ai cancelli di due scuole del quartiere Monteverde di Roma.

In uno di questi casi, poco prima del suono della campanella, la donna si sarebbe avvicinata cercando di prendere una bimba di tre anni. Il personale si è allarmato di fronte al comportamento nervoso e un insegnante ha chiamato la polizia. La donna è infine riuscita a scappare. Anche nell’altro caso, grazie al personale scolastico, si è evitato il peggio.