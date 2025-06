Bergamo, danneggia le auto in sosta all’aeroporto: arrestata la donna già fermata a inizio giugno

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arresto dalla Polizia di Stato a Bergamo, dove una cittadina italiana è stata fermata per danneggiamento aggravato di veicoli. L’ordine di carcerazione è stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo.

Un’operazione coordinata

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nella mattinata di mercoledì, 18 giugno. Gli investigatori dell’Ufficio Polizia di Frontiera di Orio al Serio, in collaborazione con i militari della Stazione Carabinieri di Costa Volpino, hanno portato a termine l’operazione. La donna era già stata arrestata all’inizio del mese di giugno per essere stata colta in flagranza di danneggiamento aggravato di più veicoli in sosta presso le aree di parcheggio dell’aeroporto orobico.

Una lunga ricerca

Dopo vari tentativi di localizzazione, la donna, ben nota agli agenti della Polizia di Frontiera per la sua dedizione al compimento di reati predatori in ambito aeroportuale, è stata rintracciata nei pressi del suo ultimo domicilio a Bergamo. Le è stato notificato il provvedimento restrittivo per l’espiazione di una pena cumulativa di 2 anni e 8 mesi di reclusione.

Efficienza e collaborazione

Al termine delle attività di rito, la donna è stata associata presso la casa circondariale di Bergamo. L’attività di vigilanza dello scalo e i servizi di monitoraggio dei fenomeni criminali commessi in ambito aeroportuale si stanno rivelando particolarmente efficaci. Questo è possibile grazie allo scambio info-investigativo e alla sinergia con i servizi di controllo del territorio della Questura e dell’Arma dei Carabinieri.

Fonte foto: IPA