Eseguito un sequestro di oltre 1,1 milioni di euro dalla Guardia di Finanza che ha portato alla luce un presunto caso di circonvenzione di persona incapace e autoriciclaggio ai danni di un’anziana donna. Secondo quanto ricostruito, la nipote avrebbe approfittato della vulnerabilità della zia, sottraendole progressivamente l’intero patrimonio.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’attività investigativa è stata avviata dal Comando Provinciale di Bergamo dopo il decesso della donna, quando gli eredi hanno segnalato un sospetto depauperamento dei beni dell’anziana. Gli accertamenti, coordinati dalla Procura della Repubblica di Bergamo, hanno permesso di ricostruire una vicenda complessa che coinvolge una donna riconosciuta invalida al 100% e affetta da gravi problemi fisici e mentali.

L’affidamento e la gestione inadeguata

A partire dal 2007, la donna era stata affidata alle cure del fratello e della nipote, che si erano dichiarati disponibili ad assisterla. Tuttavia, nel tempo, l’assistenza si è rivelata insufficiente, tanto che le condizioni di salute dell’anziana sono peggiorate fino a rendere necessario il ricovero in una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA). Solo grazie alle cure ricevute nella struttura, la qualità della vita della donna ha mostrato un netto miglioramento.

Le anomalie nella gestione del patrimonio

Parallelamente, l’indagine ha fatto emergere gravi irregolarità nella gestione dei beni dell’anziana. È stato accertato che la nipote, sfruttando la condizione di vulnerabilità della zia, ha operato in modo esclusivo su un conto corrente cointestato, effettuando numerose operazioni bancarie, tra cui prelievi di contante, movimentazioni finanziarie e sottoscrizione di polizze assicurative. Queste azioni hanno portato alla progressiva sottrazione dell’intero patrimonio della donna, condotte che sono proseguite anche dopo il ricovero nella struttura assistenziale.

La polizza vita e l’incasso della somma

Un episodio particolarmente significativo riguarda la sottoscrizione, mentre l’anziana era ricoverata, di una polizza vita dal valore di 200 mila euro, con la nipote indicata come unica beneficiaria. Dopo il decesso della zia, la nipote ha effettivamente incassato l’intera somma.

Le ipotesi di reato e il sequestro preventivo

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, le condotte contestate si inseriscono in un quadro di sfruttamento sistematico di una persona incapace di tutelare i propri interessi economici. L’Autorità Giudiziaria ha ravvisato le ipotesi di circonvenzione di persona incapace e autoriciclaggio, ottenendo dal GIP un decreto di sequestro preventivo di denaro, titoli e immobili per un valore superiore a 1,1 milioni di euro, corrispondente alle somme ritenute indebitamente sottratte all’anziana.

