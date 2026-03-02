Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto per maltrattamenti e molestie dalla Polizia di Stato a Bergamo. Un giovane italiano, classe 2007, è stato fermato nel pomeriggio del 27 febbraio 2026, dopo essere stato ritenuto responsabile di ripetuti atti di violenza nei confronti della madre e di comportamenti minacciosi verso studenti nei pressi degli istituti scolastici cittadini.

Le indagini e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa è stata portata avanti dalla Squadra Mobile di Bergamo, con il supporto della Divisione Anticrimine. Gli operatori si sono attivati sin dalle prime fasi, riuscendo a ricostruire un quadro indiziario dettagliato a carico del giovane, già noto alle forze dell’ordine per atteggiamenti aggressivi e intimidatori.

Molestie e minacce agli studenti fuori dalle scuole

Le indagini sono partite dopo numerose segnalazioni relative a episodi di disturbo e molestia ai danni di minorenni e studenti. Il giovane si sarebbe avvicinato a ragazzi e ragazze all’uscita delle scuole, adottando comportamenti insistenti e minacciosi. Nonostante inizialmente mancassero denunce formali, il monitoraggio dei social network e il lavoro di ascolto svolto dagli operatori delle volanti hanno permesso di far emergere la gravità della situazione.

Violenza domestica e richieste di denaro

Durante gli accertamenti, è stato scoperto anche un grave contesto di violenza domestica. La madre del giovane sarebbe stata vittima di continue richieste di denaro, spesso accompagnate da minacce, aggressioni verbali e comportamenti violenti. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, tali azioni erano finalizzate all’acquisto di sostanze stupefacenti. La donna viveva da tempo in una situazione di sopraffazione e paura all’interno della propria abitazione.

L’ultimo episodio e l’arresto

L’ultimo episodio si è verificato proprio il 27 febbraio 2026, quando il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico è intervenuto presso l’abitazione del giovane, a seguito di una richiesta di aiuto della madre. Gli agenti sono riusciti a mettere in sicurezza la vittima e a interrompere l’ennesima condotta violenta, evitando conseguenze più gravi.

Ordinanza di custodia cautelare e precedenti

Alla luce degli elementi raccolti, l’Autorità Giudiziaria ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti del giovane, ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza e la necessità di tutelare le persone offese dal rischio di reiterazione dei reati. Già nei primi mesi di febbraio, il soggetto era stato destinatario di un avviso orale emesso dal Questore, dopo un tentativo di entrare in una clinica veterinaria di Bergamo.

