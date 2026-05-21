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Furto in un negozio di cosmetici e obbligo di dimora per una giovane: questo il bilancio dell’operazione condotta dalla Polizia di Stato nel centro di Bergamo. Una ragazza di 23 anni, residente a Ghisalba, è stata arrestata nel pomeriggio del 20 maggio 2026 dopo essere stata sorpresa a rubare insieme a una minorenne e ad altre due complici, ancora ricercate.

La segnalazione e l’intervento delle Volanti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel cuore di Bergamo, all’interno di un noto negozio di cosmetici. Il personale della vigilanza ha notato movimenti sospetti da parte di un gruppo di ragazze tra gli scaffali, decidendo così di allertare le forze dell’ordine. Le Volanti sono intervenute rapidamente, riuscendo a bloccare la giovane italiana classe 2003 e una minorenne di appena 13 anni. Le altre due complici, approfittando della confusione, sono riuscite a fuggire nelle vie adiacenti.

La refurtiva recuperata e il valore del bottino

Durante il controllo, gli agenti hanno rinvenuto numerosi prodotti cosmetici e articoli di profumeria sottratti dagli scaffali, per un valore di quasi 400 euro. Un inventario successivo, effettuato dai responsabili del negozio, ha permesso di quantificare ulteriori ammanchi per circa 770 euro. Tutta la merce recuperata è stata restituita all’esercente, mentre proseguono le verifiche per accertare l’esatta entità del bottino sottratto dal gruppo.

L’arresto e le decisioni del Tribunale

La giovane arrestata, residente a Ghisalba, è stata posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Nella mattinata successiva, il Tribunale ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza. La posizione della minorenne fermata è al vaglio delle autorità competenti.

Le indagini sulle complici in fuga

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, sono ancora in corso gli accertamenti per identificare le altre due ragazze che hanno partecipato al furto e sono riuscite a dileguarsi. Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza e raccogliendo testimonianze per risalire all’identità delle complici.

IPA