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Una denuncia per detenzione ai fini di spaccio e violazione di un provvedimento a Bergamo. L’operazione è stata resa possibile grazie a una segnalazione precisa e tempestiva inviata tramite l’applicazione YouPol, che ha permesso agli agenti di intervenire rapidamente nei pressi di un centro scommesse, dove un uomo è stato sorpreso mentre cedeva sostanze stupefacenti.

La segnalazione tramite YouPol: cittadini protagonisti della sicurezza

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato a Bergamo quando una segnalazione dettagliata, corredata da video e foto, è stata trasmessa in tempo reale attraverso l’app YouPol. L’applicazione, sviluppata dalla Polizia di Stato, consente ai cittadini di inviare segnalazioni anche in forma anonima, contribuendo così alla sicurezza collettiva e favorendo interventi rapidi ed efficaci da parte delle forze dell’ordine.

L’intervento della Polizia: individuato lo spacciatore nei pressi di un centro scommesse

Ricevuta la segnalazione, una volante della Polizia si è immediatamente recata sul posto, individuando l’uomo segnalato nei pressi di un centro scommesse. Alla vista degli agenti, il sospettato ha tentato invano di disfarsi di un involucro contenente 16 grammi di hashish, ma è stato prontamente bloccato e sottoposto a controllo.

Identificazione e denuncia: i precedenti dell’uomo

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti legati anche a reati connessi agli stupefacenti, è stato accompagnato in Questura per l’identificazione. Al termine degli accertamenti, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio e per la violazione di un provvedimento che gli vietava di stazionare davanti agli esercizi pubblici. L’episodio, avvenuto a Bergamo, sottolinea ancora una volta il ruolo fondamentale della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine nella prevenzione e nel contrasto dei reati.

IPA