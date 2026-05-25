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Due persone senza fissa dimora sono state arrestate e denunciate per tentato furto aggravato in concorso ai danni di un ristorante nella mattinata del 22 maggio 2026. L’intervento è stato reso possibile grazie alla segnalazione del titolare dell’attività e all’analisi delle immagini di videosorveglianza, che hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti e individuare i responsabili.

La segnalazione e l’intervento delle Volanti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando il titolare di un ristorante situato in via Papa Giovanni XXIII a Bergamo ha notato una presenza sospetta all’interno del proprio locale. Insospettito, ha immediatamente contattato il Numero Unico di Emergenza 112, richiedendo l’intervento delle forze dell’ordine.

Le Volanti sono giunte rapidamente sul posto e hanno effettuato un controllo approfondito all’interno del ristorante. Durante la perlustrazione, gli agenti hanno sorpreso una donna italiana, senza fissa dimora e con numerosi precedenti specifici, ancora nascosta dietro un frigorifero nella cucina. La donna è stata subito fermata e condotta in Questura.

La ricostruzione dei fatti attraverso le telecamere

Le successive indagini, supportate dalla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, hanno permesso di chiarire l’intera sequenza degli eventi. Nel corso della notte, la donna e un complice si erano introdotti nel ristorante dopo aver forzato la serratura della porta d’ingresso, con l’intento di compiere un furto.

Tuttavia, durante l’azione, la presenza di un’autovettura in transito ha messo in allarme i due: l’uomo si è dato alla fuga, riuscendo a far perdere le proprie tracce, mentre la donna ha scelto di nascondersi all’interno del locale, rimanendo dietro un frigorifero fino all’arrivo della Polizia.

Il ruolo del titolare e la scoperta della donna

Ignaro di quanto accaduto durante la notte, il titolare del ristorante ha iniziato regolarmente la propria attività lavorativa la mattina seguente. Solo più tardi, mentre si accingeva a chiudere il locale, ha notato una sagoma provenire dalla cucina. Resosi conto della presenza di un intruso, ha immediatamente chiamato il 112, consentendo così l’intervento tempestivo degli agenti.

Il tentativo di furto e la refurtiva

Dagli accertamenti condotti dagli operatori è emerso che la donna aveva tentato di asportare merce per un valore complessivo di circa 2.000 euro. Inoltre, a suo carico risultava un foglio di via obbligatorio dal Comune di Bergamo, motivo per cui è stata denunciata anche per la relativa violazione.

L’individuazione e la denuncia del complice

Nel pomeriggio dello stesso giorno, le Volanti sono riuscite a individuare anche il complice fuggito poco prima. L’uomo, anch’egli italiano, senza fissa dimora e con precedenti specifici, è stato riconosciuto grazie alle immagini estrapolate dalle telecamere di sorveglianza, anche perché indossava ancora gli stessi abiti utilizzati durante il tentato furto.

Il secondo soggetto è stato denunciato in stato di libertà per tentato furto aggravato in concorso.

Le misure adottate dall’autorità giudiziaria

All’esito dell’udienza celebrata nella mattinata odierna, l’arresto della donna è stato convalidato. Nei suoi confronti è stata applicata la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per tre volte alla settimana.

IPA