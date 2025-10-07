Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto ieri pomeriggio a Bergamo: un giovane marocchino è stato fermato dagli agenti dopo essere stato sorpreso a forzare il lucchetto di una bicicletta in via Fantoni, utilizzando un sellino come strumento di scasso. L’uomo è stato arrestato per tentato furto aggravato e, dopo il giudizio direttissimo, gli è stato imposto il divieto di dimora in città e provincia.

La segnalazione e l’intervento degli agenti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, tutto è iniziato nel tardo pomeriggio di ieri, quando una pattuglia della volante, impegnata nel consueto servizio di controllo del territorio, ha notato un individuo che si comportava in modo sospetto nei pressi di una bicicletta in via Fantoni, nel centro di Bergamo. Gli agenti hanno osservato il giovane mentre armeggiava vicino al mezzo, attirando la loro attenzione per i suoi movimenti insoliti.

La fuga e il fermo in via Bono

Pochi istanti dopo, il sospettato è salito rapidamente sulla bicicletta, lasciando a terra un sellino con la relativa staffa in ferro. Senza perdere tempo, si è dato alla fuga in direzione di via Moretti. Gli agenti hanno immediatamente iniziato l’inseguimento, riuscendo a bloccare definitivamente il giovane in via Bono, all’angolo con via Pinamonte da Brembate. L’intervento tempestivo ha permesso di evitare che il mezzo venisse portato via e di identificare l’autore del tentato furto.

La ricostruzione dei fatti: il sellino come strumento di scasso

Dagli accertamenti effettuati sul posto, è emerso che il sellino abbandonato dal giovane proveniva da una seconda bicicletta. L’uomo lo aveva utilizzato come leva per forzare il lucchetto di sicurezza della bici che stava tentando di sottrarre. Questa modalità, ingegnosa ma illegale, ha permesso all’individuo di rompere la protezione e di impossessarsi del mezzo, almeno fino all’arrivo degli agenti.

L’identità dell’arrestato e le conseguenze giudiziarie

L’uomo fermato è un giovane di origine marocchina, senza fissa dimora ma regolarmente presente sul territorio nazionale. Dopo essere stato bloccato dagli agenti, è stato condotto negli uffici di polizia e tratto in arresto con l’accusa di tentato furto aggravato. Questa mattina si è svolto il giudizio direttissimo, al termine del quale l’Autorità Giudiziaria ha disposto nei suoi confronti il divieto di dimora a Bergamo e in tutta la provincia.

La restituzione della bicicletta e la denuncia del proprietario

Le indagini successive hanno permesso di rintracciare il legittimo proprietario della bicicletta, un mezzo dal valore commerciale di circa 1.500 euro. Il proprietario è stato individuato all’interno di un locale della zona e ha potuto formalizzare regolare querela presso gli uffici competenti. La bicicletta gli è stata restituita, ponendo così fine a una vicenda che avrebbe potuto avere un epilogo ben diverso senza il tempestivo intervento delle forze dell’ordine.

