Bergamo, Tommaso Nava morto a 10 anni dopo l'incidente in moto col padre: schianto contro un tir

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Tommaso Nava, un bambino di 10 anni, è morto a Bergamo in seguito a un tragico incidente tra la moto guidata dal padre Diego e un tir in manovra. Il papà, 52 anni, resta in gravi condizioni. Nullaosta della Procura per i funerali, niente autopsia. La comunità bergamasca, a partire dalla sindaca Carnevali, è in lutto.

Incidente a Bergamo, morto Tommaso Nava

Si chiamava Tommaso Nava il bambino di soli 10 anni morto in ospedale dopo il violento scontro tra la moto su cui viaggiava con il padre e un tir.

L’incidente si è verificato la sera di lunedì 31 agosto a Bergamo, a ridosso del confine con Azzano San Paolo, in via Zanica. Il piccolo, che a settembre avrebbe dovuto iniziare la quinta elementare, è deceduto nella mattinata di martedì 1 settembre nonostante i tentativi dei sanitari di salvarlo.

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

Il padre, Diego Nava, 52 anni, residente come il piccolo Tommaso ad Azzano San Paolo, resta invece ricoverato in condizioni molto gravi all’ospedale Papa Giovanni XXIII.

La dinamica dello scontro

Lo schianto è avvenuto poco dopo le 21:30, lungo un tratto rettilineo della strada, all’altezza dell’azienda Elcograf. Stando a una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il mezzo pesante si stava immettendo sulla strada provinciale mentre la Ducati 916 su cui viaggiavano Diego e Tommaso percorreva lo stesso tratto in direzione di Azzano San Paolo, in uscita dal centro città.

Per ragioni ancora da chiarire, i due veicoli sono entrati in collisione con un impatto di forte violenza. “Ho sentito un forte boato, mi sono affacciato e ho visto la terribile scena” ha raccontato all’Eco di Bergamo un dipendente di una tipografia della zona, testimone dei momenti successivi allo schianto.

“Il mezzo pesante coinvolto nell’incidente lo avevo caricato di merce qualche attimo prima. Questo è un punto pericoloso. Sul rettilineo di via Zanica auto e moto sfrecciano” ha testimoniato.”Non sapendo che c’è l’immissione dall’azienda, non rallentano e così si rischia davvero parecchio. Forse servirebbe un semaforo o comunque un rallentatore”.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti 118, Polizia Locale, Polizia di Stato e Vigili del Fuoco. Padre e figlio, entrambi in condizioni apparse subito disperate, sono stati inizialmente stabilizzati e poi trasferiti in codice rosso al Papa Giovanni XXIII.

Il conducente del camion, un cinquantenne italiano, è rimasto illeso ma è stato comunque sottoposto ai controlli di rito su alcol e droga. La Procura ha già concesso il nullaosta per la celebrazione dei funerali di Tommaso e non è stata disposta l’autopsia.

Sulla vicenda è intervenuta anche la sindaca di Bergamo, Elena Carnevali, che ha voluto esprimere il cordoglio dell’amministrazione. “La morte di un bambino è un dolore inimmaginabile. Il pensiero va anche al papà, che sta affrontando le conseguenze gravissime dell’incidente e al quale ci stringiamo in queste ore terribili”.

Incidenti stradali, qualche dato

Il quadro nazionale sugli incidenti stradali, pur in leggero miglioramento sul fronte delle vittime, resta preoccupante. Secondo i dati ISTAT-ACI relativi al 2025, in Italia si sono registrati 177.207 incidenti stradali con lesioni a persone, con un bilancio di 2.868 morti e 237.822 feriti.

I decessi sono calati del 5,3% rispetto al 2024, tornando per la prima volta sotto quota 3000 dal 2021, mentre sono cresciuti sia il numero dei sinistri, sia quello dei feriti. Tra le cause più ricorrenti figurano la distrazione alla guida (15,1% dei casi), il mancato rispetto della precedenza (12,6%) e la velocità eccessiva (7,8%).