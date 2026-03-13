Bergamo, vede la polizia e nasconde qualcosa sotto i vestiti: era una katana, 48enne nei guai
Un uomo è stato fermato e denunciato a Bergamo per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere dopo essere stato trovato in possesso di una katana durante un controllo di routine.
Il controllo di polizia in via Borgo Palazzo
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato in via Borgo Palazzo, dove una pattuglia della Squadra Volante era impegnata nei consueti servizi di controllo del territorio. Gli agenti hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha assunto un atteggiamento sospetto, tentando di nascondere qualcosa sotto i vestiti.
La scoperta della katana
Insospettiti dal comportamento dell’uomo, i poliziotti hanno deciso di procedere a un controllo. Alla richiesta di spiegazioni, l’uomo – un cittadino italiano nato nel 1978 – ha consegnato spontaneamente agli agenti una katana che portava con sé, senza fornire alcuna giustificazione valida per il possesso dell’arma.
La denuncia e il sequestro dell’arma
L’arma è stata immediatamente sequestrata dagli agenti in servizio a Bergamo, mentre per l’uomo è scattata una denuncia all’Autorità giudiziaria per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, come previsto dall’articolo 4 della legge 110 del 1975. L’intervento si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo svolte quotidianamente dalla Polizia di Stato per garantire la sicurezza pubblica.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.