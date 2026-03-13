Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo è stato fermato e denunciato a Bergamo per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere dopo essere stato trovato in possesso di una katana durante un controllo di routine.

Il controllo di polizia in via Borgo Palazzo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato in via Borgo Palazzo, dove una pattuglia della Squadra Volante era impegnata nei consueti servizi di controllo del territorio. Gli agenti hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha assunto un atteggiamento sospetto, tentando di nascondere qualcosa sotto i vestiti.

La scoperta della katana

Insospettiti dal comportamento dell’uomo, i poliziotti hanno deciso di procedere a un controllo. Alla richiesta di spiegazioni, l’uomo – un cittadino italiano nato nel 1978 – ha consegnato spontaneamente agli agenti una katana che portava con sé, senza fornire alcuna giustificazione valida per il possesso dell’arma.

La denuncia e il sequestro dell’arma

L’arma è stata immediatamente sequestrata dagli agenti in servizio a Bergamo, mentre per l’uomo è scattata una denuncia all’Autorità giudiziaria per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, come previsto dall’articolo 4 della legge 110 del 1975. L’intervento si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo svolte quotidianamente dalla Polizia di Stato per garantire la sicurezza pubblica.

