Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato tratto in arresto un cittadino moldavo di 32 anni, ricercato in tutta Europa per furti e destinatario di un Mandato di Arresto Europeo. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio commessi sia in Italia che in Germania, è stato individuato e fermato nella mattinata di sabato presso una struttura ricettiva di Bergeggi, in provincia di Savona. Il provvedimento è stato eseguito in seguito a un mandato emesso dall’Autorità Giudiziaria tedesca nel giugno 2025.

Arresto eseguito dalla Squadra Mobile di Savona

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nella prima mattinata di sabato, quando gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Savona hanno localizzato il cittadino moldavo in una struttura ricettiva situata nel comune di Bergeggi. L’uomo, di 32 anni, risultava destinatario di un Mandato di Arresto Europeo, inserito nel Sistema Informativo Schengen (SIS), su richiesta delle autorità tedesche.

Un passato segnato da reati contro il patrimonio

L’arrestato era già gravato da diversi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio commessi in Italia, tra cui furti per un valore complessivo superiore a 25.000 euro. In Germania, inoltre, risultava pregiudicato per analoghi reati. Il provvedimento di custodia cautelare era stato emesso nel giugno 2025 dalle autorità tedesche, che avevano richiesto la sua estradizione per rispondere delle accuse mosse nei suoi confronti.

Il rintraccio e l’arresto a Bergeggi

Le attività di ricerca, condotte in modo mirato dagli investigatori della Squadra Mobile, hanno permesso di individuare il ricercato presso una struttura ricettiva di Bergeggi. Gli agenti sono intervenuti prontamente, procedendo al rintraccio e al successivo arresto dell’uomo. Dopo le formalità di rito, il trentaduenne è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Genova Marassi, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

Procedura estradizionale e garanzie

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, le autorità italiane hanno evidenziato che i provvedimenti adottati nell’ambito della procedura estradizionale sono finalizzati esclusivamente ad assicurare la possibile consegna dell’arrestato allo stato richiedente, in questo caso la Germania. Tali procedure si svolgono secondo le convenzioni internazionali e non comportano alcuna valutazione da parte della magistratura italiana sulla fondatezza delle accuse, che resta di esclusiva competenza delle autorità estere.

IPA