Berlino al buio per un incendio, 45.000 case senza elettricità, sospetti su possibile natura dolosa del rogo

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Una parte di Berlino è rimasta senza elettricità a causa di un incendio che ha coinvolto i cavi dell’alta tensione su un ponte sopra il canale Teltowkanal, vicino alla centrale elettrica di Lichterfelde, causando un blackout. Le abitazioni senza energia elettrica sono oltre 45.000, alle quali si aggiungono oltre 2.000 attività rimaste prive di corrente.

Incendio a Berlino, interi quartieri senza luce

Nel pomeriggio del 3 gennaio un incendio ha lasciato senza elettricità alcune parti di Berlino. I quartieri coinvolti sono Nikolassee, Zehlendorf, Wannsee e Lichterfelde, tutti nella periferia sud-ovest della capitale tedesca.

L’incendio ha colpito un ponte sopra al canale Teltowkanal, vicino alla centrale elettrica di Lichterfelde, che serve buona parte della città di Berlino.

123RF La zona di Berlino colpita dal blackout

Il blackout continua da diverse ore e non è chiaro quando verrà riattivata la fornitura di energia elettrica. Le condizioni sono inoltre molto difficili nella capitale tedesca.

Berlino al buio e avvolta nella neve

L’interruzione della fornitura di energia elettrica a Berlino è arrivata proprio mentre la capitale tedesca sta affrontando una forte nevicata e temperature rigide.

Un problema per gli abitanti dei quattro distretti periferici colpiti dal blackout. In molte case, infatti, la mancanza di elettricità ha portato anche al malfunzionamento del riscaldamento, spegnendo caldaie e pompe di calore.

Paralizzate anche le strade, che in un momento critico a causa della neve sono prive di illuminazione e di semafori. Chiusi anche tutti i negozi delle zone colpite, mentre il blackout avrebbe causato problemi anche alle linee telefoniche.

Le indagini della polizia e l’ipotesi dell’incendio doloso

La polizia tedesca ha immediatamente iniziato le indagini per capire se possano esserci responsabilità nell’incendio che ha causato il blackout a Berlino.

Secondo quanto dichiarato una portavoce delle forze dell’ordine della capitale tedesca all’agenzia di stampa Ansa, al momento le autorità starebbero indagando su una possibile natura dolosa del rogo.

Un blackout di dimensioni simili aveva colpito Berlino anche il 9 novembre scorso. Era stato causato da un incendio che era stato rivendicato da una formazione anarchica.