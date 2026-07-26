Berlino, catturato il presunto passeggero del furgone lanciato sulla folla: le prime indiscrezioni

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Potrebbero trovarsi a una svolta, le indagini condotte sui fatti di Berlino. Intorno alle 12 di domenica 26 luglio le autorità avrebbero catturato il presunto passeggero del furgone lanciato sulla folla durante il Gay Pride che aveva radunato una consistente folla al Tiergarten. Dalle prime indiscrezioni emerge che il fermato sarebbe un cittadino di origine iraniana, che si trovava sul van mentre alla guida c’era il ricercato, il 21enne Abdul Ballout.

Preso il presunto passeggero

Le informazioni sono ancora in divenire. Secondo l’emittente tedesca RBB, intorno alle 12 di domenica 26 luglio le autorità tedesche avrebbero fermato un uomo che si sarebbe trovato a bordo del van condotto dal ricercato Abdul Ballout mentre il mezzo veniva lanciato sulla folla a Tiergarten, a Berlino.

Si tratterebbe di un cittadino iraniano. La polizia è al lavoro per rintracciare “attivamente una o più persone sospettate di essere coinvolte nell’incidente”.

ANSA

Non è esclusa la presenza di più complici. Il furgone, rimasto distrutto dopo lo schianto contro un albero, è sotto sequestro.

Per il momento, secondo la Farnesina, non risulta che tra le vittime e i presenti vi fossero italiani.

Il punto delle indagini sull’attentato a Berlino

I fatti risalgono alla notte tra sabato 25 e domenica 26 luglio. A Berlino era in corso il Christopher Street Day, celebrazione del Pride della capitale tedesca.

Improvvisamente un furgone bianco è comparso a folle velocità e ha travolto la folla, ferendo 29 persone. Una donna è morta a seguito delle ferite riportate. Secondo gli investigatori e i testimoni, dopo la corsa con il mezzo un uomo avrebbe abbandonato l’abitacolo e avrebbe cominciato a colpire le persone presenti con un machete.

Chi è il ricercato, il 21enne Abdul Ballout

Le autorità tedesche hanno identificato il presunto attentatore come Abdul Ballout, un 21enne risultato vicino al fondamentalismo islamico.

Nel corso di una conferenza stampa, il Ministro dell’Interno tedesco, Alexander Dobrint, ha dichiarato che quanto accaduto al Tiergarten è un “attacco islamista“. Anche le autorità italiane si sono espresse sull’accaduto: Giorgia Meloni, in una nota, ha dichiarato che “l’Italia condanna e si oppone con forza a qualsiasi forma di odio ed estremismo”.

Anche Matteo Salvini, sui social, ha rilasciato un commento: “Stop a ogni concessione di spazi a realtà islamiche finché non ci sarà un accordo scritto con lo Stato italiano”.