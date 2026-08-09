Berlino rispedirà migranti in Italia, la Germania entra nello scontro tra Italia e Spagna: Meloni alle strette

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In Europa si apre una nuova crisi migranti, seppur nessun ingresso sia effettivamente avvenuto dopo i fatti di Ceuta. Al duello tra Italia e Spagna si aggiunge un terzo partecipante, la Germania. Il cancelliere Friedrich Merz ha annunciato la riapertura del fronte dei richiedenti asilo a Berlino e l’intenzione, già attuata, di rimandare persone verso l’Italia.

I migranti di Berlino tornano in Italia

Il 19 agosto Abdirisaq Warsame, cittadina somala di 22 anni, sarà forzatamente trasferita da Berlino a Roma.

Anche la Germania ha deciso di assumere un atteggiamento più severo nei confronti dei migranti, rispendendoli al Paese di approdo.

ANSA

Un portavoce del ministero dell’Interno tedesco ribadisce l’intenzione di applicare rigorosamente le regole europee, respingendo i migranti entrati in Ue tramite altri Stati.

Tutti i richiedenti asilo arrivati in Germania dopo il 12 giugno 2025 potrebbero dunque essere trasferiti tra Italia e Grecia, da cui Berlino non si aspetta protesta alcuna.

L’appello al regolamento di Dublino

Ciò a cui si appella la Germania è il Regolamento di Dublino III, entrato in vigore il 1° gennaio 2014.

Il sistema stabilisce i criteri per decretare quale Stato debba farsi carico della richiesta di asilo di una persona giunta sul territorio europeo.

Il principio fondamentale impone che la richiesta debba essere gestita dal primo Paese di ingresso o di sbarco nell’Unione Europea (solitamente Italia o Grecia).

Se un richiedente asilo, in questo caso indicato con il termine “dublinato”, si sposta autonomamente in un altro Paese europeo, quest’ultimo può richiederne il rinvio allo Stato competente, ovvero quello del primo ingresso.

Anche Merz sfrutta il duello con la Spagna

La strategia di Friedrich Merz approfitta dello scontro in corso tra Italia e Spagna, a seguito della sospensione da parte di Roma dell’area Schengen, con la conseguente riapertura dei controlli in aeroporto.

Il cancelliere tedesco vede scendere vertiginosamente la propria preferenza nei sondaggi a favore dell’ultradestra Afd, che ha basato la propria campagna proprio sui temi di immigrazione e asilo.

Il leader dell’Unione Cristiano-Democratica tedesca tenta così di riconquistare l’elettorato più intransigente con un atteggiamento più severo nei confronti dei migranti.

È una scelta ben calcolata: chiedendo maggiori controlli agli altri Paesi, Giorgia Meloni non potrebbe tirarsi indietro quando la responsabilità spetta a Roma.

L’Ue cerca di mediare

L’Unione Europea, in questo frangente, si pone come mediatore. “La fiducia tra gli Stati membri è la nostra risorsa più preziosa” afferma il commissario agli Affari Interni Magnus Brunner.

Il rappresentante di Bruxelles ha sentito i ministri dell’Interno di Roma e Madrid ed entrambi hanno confermato che “i controlli alle frontiere sono temporanei”.

Un monito giunge anche dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “La gestione dei flussi migratori rispetti la dignità delle persone”.