Bernie Ecclestone arrestato a 95 anni in Portogallo, in aereo con un fucile non dichiarato

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Bernie Ecclestone sarebbe stato arrestato in Portogallo dopo l’atterraggio, con il suo jet privato, all’aeroporto di Tires, a Cascais, vicino a Lisbona. Il 95enne ex numero uno della Formula 1 sarebbe stato trovato in possesso di un fucile non dichiarato, scoperto durante un controllo della polizia aeroportuale. Ecclestone era arrivato dalla Svizzera, dove possiede uno chalet: non si tratterebbe del primo episodio legato al possesso di un’arma a bordo di un aereo privato.

Bernie Ecclestone arrestato, cosa è successo

Bernie Ecclestone sarebbe stato fermato dalla polizia portoghese all’aeroporto di Tires, nella zona di Cascais, dopo essere atterrato con il proprio jet privato.

Secondo quanto riportato dalla stampa locale, l’intervento sarebbe avvenuto nell’ambito di un controllo di routine effettuato dalle forze dell’ordine dello scalo portoghese.

ANSA

A far scattare il caso sarebbe stata la presenza di un fucile non dichiarato: la Divisione Aeroportuale della Polizia di Pubblica Sicurezza portoghese, la Psp, non avrebbe al momento fornito una conferma ufficiale delle notizie diffuse sul fermo dell’imprenditore britannico.

A 95 anni in aereo con un fucile non dichiarato

Il volo sul quale viaggiava Ecclestone, ex re della Formula 1, era partito da Saanen, in Svizzera, località nella quale l’ex patron della Formula 1 possiede uno chalet.

I dati relativi al traffico aereo hanno indicato l’arrivo del jet privato a Cascais alle 10:55 di lunedì.

Non è comunque la prima volta che il 95enne si rende protagonista di un simile episodio, anzi, qualcosa del genere gli accadde nel maggio 2022 in Brasile.

Il precedente in Brasile nel 2022

Anche in quell’occasione l’imprenditore era stato fermato prima di salire a bordo di un jet privato per il possesso di un’arma da fuoco.

La polizia brasiliana aveva individuato nel suo bagaglio una pistola LW Seecamp calibro 32 priva della necessaria documentazione. Ecclestone aveva ammesso di essere il proprietario dell’arma, sostenendo però di non sapere che fosse all’interno del bagaglio.

Dopo il pagamento di una cauzione di 6.000 real brasiliani (poco più di mille euro) l’imprenditore era stato rilasciato e aveva potuto raggiungere la Svizzera. L’arma era stata invece confiscata dalle autorità.

Dopo l’episodio avvenuto in Brasile, Ecclestone aveva ridimensionato l’accaduto, sostenendo di essere stato semplicemente interrogato e negando di essere stato formalmente arrestato.

La versione di Ecclestone sulla pistola in Brasile

Aveva definito la vicenda un episodio di scarsa importanza, legato al fatto che la pistola non risultava registrata.

Le autorità dello Stato di San Paolo avevano però diffuso una nota nella quale si parlava dell’arresto di un imprenditore, senza indicarne pubblicamente il nome, per il possesso di una pistola senza documenti all’aeroporto di Campinas.

Ecclestone aveva successivamente spiegato di aver acquistato l’arma molti anni prima proprio in Brasile: stando al suo racconto, a vendergliela sarebbe stato un meccanico della Formula 1 oppure un gommista.

La pistola, aveva precisato, era stata acquistata senza munizioni e con l’intento di utilizzarla come deterrente.

Per quanto riguarda quanto accaduto in Portogallo, invece, in assenza di una comunicazione ufficiale della polizia portoghese, restano da chiarire le circostanze precise del ritrovamento del fucile, la sua provenienza e la posizione giudiziaria di Ecclestone dopo il fermo a Cascais.