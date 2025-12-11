Bernini contestata ad Atreju dagli studenti di Medicina cita Berlusconi: "Siete solo dei poveri comunisti"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Un gruppo di studenti di medicina ha contestato la ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, all’inizio del suo intervento ad Atreju, criticando la riforma del test di ingresso alla facoltà e l’istituzione del cosiddetto “semestre filtro”. La ministra ha risposto citando Silvio Berlusconi e dando loro dei comunisti. Il comportamento di Bernini è stato duramente criticato dalle opposizioni.

Studenti di medicina criticano Bernini ad Atreju

Alcuni studenti della facoltà di medicina hanno criticato la ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini all’inizio del suo intervento ad Atreju, la festa di Fratelli d’Italia.

Gli studenti hanno riportato i disagi provocati dal cosiddetto “semestre filtro” la nuova modalità di ingresso a medicina e odontoiatria, dicendo: “Non ce la facciamo più, con il semestre filtro rischiamo di perdere un anno”.

ANSA Bernini sul palco di Atreju

Bernini, sostenuta dal pubblico della manifestazione, ha risposto loro citando Silvio Berlusconi:

Sapete come diceva il presidente Berlusconi? Siete sempre dei poveri comunisti. Prima di contestare fatemi parlare. Questo dimostra la vostra inutilità.

Il Movimento 5 Stelle contro Bernini

In una nota gli esponenti del Movimento 5 Stelle in Commissione Cultura hanno duramente criticato il comportamento della ministra, accusata di voler smantellare l’università pubblica.

Nella nota, gli esponenti del Movimento 5 Stelle accusano anche Bernini di essere inadeguata al suo ruolo e il Governo di ricorrere al vittimismo quando viene criticato:

Non sembra che ci si trovi davanti ministri in grado di stare al di sopra dei personalismi: preferiscono presentarsi come vittime, come se ogni contestazione fosse una questione personale.

Anche il Pd attacca Bernini

A rispondere a Bernini per il Pd è stato invece Francesco Verducci, membro della Commissione Cultura al Senato, che ha duramente criticato l'”aggressività e il disprezzo” espressi dalla ministra:

Voglio ricordare alla ministra una cosa basilare: è suo dovere ascoltare gli studenti. Invece oggi la Ministra li ha voluti bullizzare, dando un esempio al contrario.

Il senatore democratico ha poi chiesto alla ministra di scusarsi e di convocare un tavolo per discutere delle criticità emerse durante il cosiddetto “semestre filtro“.

Dopo le critiche, il Ministero ha elaborato un piano per far rientrare in graduatoria anche chi ha ottenuto un risultato insufficiente all’esame, pianificando un recupero nel mese di febbraio.