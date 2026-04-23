Bersani contro Meloni, "Italia ultima in Europa e lei non guarda in faccia i problemi, solo propaganda"

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Giorgia Meloni e Pier Luigi Bersani non sono mai stati avversari diretti, eppure tra la leader di Fratelli d’Italia e l’ex segretario del Partito Democratico vige una palese contrapposizione di vedute. Ancora una volta, il leader dem è tornato a scagliarsi contro le scelte politiche dell’attuale premier, affermando che “questo paese morirà di propaganda”.

Bersani: “È tutta colpa di Meloni? Un bel po’”

Ospite di Lilli Gruber nella puntata di Otto e mezzo di giovedì 23 aprile 2026 è stato anche Pier Luigi Bersani.

L’ex segretario Pd ha lamentato la posizione dell’Italia in Europa, affermando che “adesso siamo gli ultimi, l’industria col segno meno, i salari al 7% in meno, la sanità, la povertà…”.

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Una situazione molto diversa da quella vigente quando al governo vi era l’attuale opposizione: “quando è arrivata la Meloni l’Italia cresceva del 3,9%”, ponendola “tra i primi dei grandi paesi europei”.

“È tutta colpa della Meloni? Un bel po’ sì, non tutta” afferma Bersani, e il motivo è che gli esponenti di questo governo “non hanno avuto in quattro anni uno straccio di idea per metterci in condizione di crescere un po’ di più”.

Le accuse precedenti

Già in passato Bersani aveva rivolto parole dure contro la premier Meloni e la sua coalizione che, ai suoi occhi, “fa comizi davanti ai guai che arrivano. Non accettano di guardare in faccia i problemi”.

“Io temo che ‘sto paese morirà di propaganda” e che l’Italia sarà “molto debole davanti alla crisi che sta arrivando”.

Lo scorso febbraio, ospite stavolta di DiMartedì, il concetto ribadito era lo stesso: la premier si “inventa qualcosa ogni settimana” pur di non affrontare i problemi reali.

In particolare, nei giorni seguenti al referendum sulla giustizia, Bersani aveva dichiarato che Giorgia Meloni avrebbe dovuto “dimettersi per dignità”.

Il dem su Trump: “Non so se è matto o meno”

In seguito, il discorso si è allargato oltre i confini nazionali, toccando la guerra in Iran e le scelte anti-diplomatiche attuate dagli Stati Uniti.

Con Trump, ha commentato Bersani “si sta scatenando una concorrenza sul controllo dei territori strategici, dei materiali, dell’energia, della tecnologia militare”.

Quelle messe in atto in Medio Oriente sono “politiche neocoloniali che sperimentano le applicazioni degli algoritmi dell’Intelligenza artificiale per i bombardamenti”.

“Non so se Trump sia matto o meno, – conclude Bersani – ma negli Stati Uniti ha ancora un 40% circa a cui piace”.

Il velato attacco a La Russa

A pochi giorni dal 25 aprile, che celebra l’80esimo anniversario della Liberazione, Bersani ricorda che “siamo gli unici fra le potenze sconfitte nella Seconda guerra mondiale ad essersi scritti la Costituzione da soli”.

“Chi ci giura sopra ha il dovere politico e morale di riconoscere nella resistenza la paternità” è il commento del democratico, che auspica “pietà per tutti i morti e omaggio a quelli che hanno lasciato le penne per darci la libertà e la Costituzione”.

L’appello è rivolto in particolare a Ignazio La Russa, presidente del Senato e più volte scontratosi con gli esponenti del centrosinistra sul giusto modo di celebrare il 25 aprile.