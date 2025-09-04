Besciamella Granarolo richiamata dai supermercati per rischio contaminazione chimica, i lotti interessati

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un lotto di besciamella UHT Granarolo “Cucina ad Arte” è stato richiamato per rischio chimico dovuto a residui di sostanze usate nei lavaggi industriali. Il Ministero della Salute ha segnalato un lotto, con scadenza 29 ottobre 2025, ritirato dai supermercati. I consumatori sono invitati a riportare indietro le confezioni acquistate.

Richiamo della Besciamella Granarolo

Rischio di contaminazione chimica: questa la motivazione alla base del richiamo alimentare del 3 settembre che ha interessato un lotto di besciamella UHT Granarolo.

La segnalazione è stata diffusa dal Ministero della Salute tramite il portale dedicato ai richiami e alle allerte alimentari rivolte al pubblico e agli operatori del settore.

Ministero della Salute

Il prodotto oggetto di richiamo alimentare

Le caratteristiche del lotto ritirato

Il provvedimento riguarda la besciamella UHT a lunga conservazione distribuita e commercializzata con il marchio “Cucina ad Arte” di Granarolo spa.

Il prodotto è stato realizzato nello stabilimento di Soliera, in provincia di Modena. Il lotto interessato, identificato con il numero Q5123P, ha data di scadenza fissata al 29 ottobre 2025 ed è venduto in confezioni da 200 ml.

I possibili rischi

Secondo quanto riportato nella comunicazione ufficiale, il richiamo ha carattere precauzionale ed è scattato a seguito della possibile alterazione di alcune confezioni durante la fase di lavaggio.

I controlli interni hanno infatti evidenziato il rischio di contaminazione dovuto a residui di sostanze chimiche impiegate nelle operazioni di pulizia delle attrezzature industriali.

Il lotto segnalato è già stato eliminato dagli scaffali dei supermercati e dalle rivendite. Tuttavia, per chi avesse acquistato le confezioni indicate, l’invito è chiaro: non consumare la besciamella e riconsegnarla presso il punto vendita per ottenere il rimborso o la sostituzione del prodotto.

Un nuovo richiamo per Granarolo

Nei giorni precedenti Granarolo era stata protagonista di un ulteriore richiamo, questa volta riguardante una mozzarella fresca commercializzata sia a proprio marchio sia sotto altri brand.

In quel caso si trattava di cinque lotti, prodotti da Granarolo e distribuiti nei supermercati Penny, Conad e Carrefour.

Il provvedimento, di carattere precauzionale, riguardava la possibile presenza di corpi estranei metallici nelle confezioni. I lotti coinvolti erano:

Conad (125 g e 3×125 g, lotto N5205Dm, scadenza 15 agosto 2025);

Valbontà Penny (4×125 g, lotto N5205E, scadenza 17 agosto 2025);

Carrefour Classic (3×125 g, lotto N5205E, scadenza 18 agosto 2025);

Latbri (125 g, lotto N5205D, scadenza 22 agosto 2025).