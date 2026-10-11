Bessem Slimeni suicida in cella, reo confesso dell'omicidio di Melissa Echevarria: aveva problemi psicologici

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Bessem Slimeni si è suicidato in carcere. Il tunisino, accusato dell’omicidio di Melissa Echevarria, aveva confessato. Il 22enne, arrestato il 22 settembre, è stato trovato morto nella sua cella. Il giovane si sarebbe impiccato alle grate della finestra. La Procura ha aperto un fascicolo contro ignoti e ha disposto il sequestro della documentazione sanitaria del detenuto. Si attende l‘autopsia sul corpo. Aveva mostrato disturbi di natura psichica.

Bessem Slimeni si è suicidato

Bessem Slimeni si è tolto la vita nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto. Aveva 22 anni. Si trovava nella struttura dopo aver confessato l’omicidio di Melissa Echevarria, la donna di 40 anni trovata morta il 12 agosto scorso.

Slimeni è stato trovato morto in carcere, impiccato alle grate della finestra della propria cella. Era stato arrestato lo scorso 22 settembre.

Il giovane era stato sottoposto a un regime di sorveglianza a vista, misura conclusa proprio il giorno prima del suicidio. Come spiega Fanpage, aveva manifestato disturbi di natura psichica.

La Procura indaga

La Procura di Barcellona Pozzo di Gotto ha aperto un fascicolo contro ignoti. È stato inoltre disposto il sequestro della documentazione sanitaria del 22enne.

Agli inquirenti spetta il compito di chiarire perché sia stata revocata la misura e verificare di conseguenza le eventuali responsabilità. Si attende inoltre l’autopsia sul corpo.

L’omicidio di Melissa Echevarria

Bessem Slimeni aveva confessato l’omicidio della donna argentina. Le telecamere di sorveglianza e le testimonianze avevano portato al 22enne.

Quest’ultimo, di fronte al gip, aveva ammesso il delitto.

Secondo il suo racconto, prima dell’omicidio i due avevano litigato per un centinaio di euro. Echevarria era stata ritrovata in avanzato stato di decomposizione, nel cortile adiacente a un immobile disabitato nel centro della città.

L’episodio sarebbe avvenuto circa 4-5 giorni prima del ritrovamento del corpo senza vita della donna, rinvenuto il 14 agosto dopo una segnalazione al 112.