Bestemmia di Ibiza Altea al Gf Vip, Adinolfi si scaglia contro Pier Silvio Berlusconi e tira in ballo Gasparri

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Mario Adinolfi si è scagliato contro Pier Silvio Berlusconi commentando il caso di una presunta bestemmia pronunciata al Grande Fratello Vip dalla concorrente Ibiza Altea. Nei giorni scorsi, ha iniziato a circolare in rete un video in cui si sente la donna nel reality show scandire un’espressione ritenuta da molti blasfema. Tra questi figura Adinolfi, che ha anche ricordato diversi altri casi del passato relativi a squalifiche dai programmi televisivi.

Gf Vip, caso bestemmia di Ibiza Altea: Adinolfi contro Berlusconi

“Una concorrente del Grande Fratello Vip ha chiaramente e senza ombra di dubbio bestemmiato”, ha scritto il blogger sui suoi profili social, ricordando di avere recentemente partecipato a L’Isola dei Famosi e di sapere bene che per regolamento e per contratto la bestemmia in diretta equivale a immediata eliminazione dal programma.

“O almeno era così finché era in vita Silvio Berlusconi”, ha aggiunto Adinolfi, menzionando poi episodi di squalifica: “Si ricordano la cacciata dall’Honduras del povero membro della band dei Cugini di Campagna che smoccolò subito dopo essere arrivato sulla Playa dopo il lancio dall’elicottero e ovviamente l’espulsione del toscanaccio Ceccherini sempre dall’Isola”.

ANSA

L’ex deputato ha inoltre citato gli “innumerevoli cartellini rossi esposti al GF” nelle precedenti edizioni.

“Stavolta no – ha proseguito – Per la sinuosa giovane pantera nera che fa sognare una volta Tizio e una volta Caio, il bestemmione chiaro e pure sottolineato (nel video si capisce che se ne accorge) viene ignorato. La solitamente sempre assai attenta Selvaggia Lucarelli sta muta. Ilary Blasi conduce tutta la puntata facendo finta di niente”.

Secondo Adinolfi è passato “l’ordine di Pier Silvio che ribalta la regola di Silvio”, ossia che “vengono prima il “glam” e le allusioni sessuali dei valori più profondi degli italiani”.

Il riferimento alle dimissioni di Maurizio Gasparri

Il blogger ha poi fatto un collegamento politico: “Forse anche per questo la sorella Marina vuole rimuovere il cattolico Maurizio Gasparri e mettere la sua amica atea e socialista Stefania Craxi dalla guida dei senatori di Forza Italia”. Tra l’altro, poco dopo il post di Adinolfi, Gasparri ha rassegnato le dimissioni da presidente di Forza Italia al Senato.

Per l’ex concorrente de L’Isola dei Famosi ci sarebbe in atto un “ribaltamento dei valori antropologici che il padre dei fratelli Berlusconi, pur con i suoi limiti, sapeva dettare in termini ferrei nella tv per famiglie che ha fondato”.

E ancora: “I figli vogliono cambiare tutto e sdoganare la bestemmia contando sul fatto che nessuno osi sottolineare il loro tentativo di insabbiare l’episodio. Beh, sappiano che un giornalista professionista con la schiena dritta c’è ancora e sono io e tutti sanno che io non sopporto chi bestemmia perché è come se offendessero mio padre morto dopo avermi dato tutto nella sua vita”.

“Per i fratelli Berlusconi evidentemente non è una così grande offesa, meglio sfruttare la sexy ragazza di colore”, ha concluso Adinolfi.

Adinolfi: “Pier Silvio, davvero non riesci a cambiare?”

L’attacco odierno arriva dopo quello di ieri. Anche 24 ore fa Adinolfi ha indirizzato a Pier Silvio Berlusconi parole di fuoco. Ha iniziato il suo discorso mettendo in risalto che il Grande Fratello Vip è stato superato negli ascolti tv da DiMartedì (La7) di Giovanni Floris. Poi l’affondo:

“Allora mi rivolgo direttamente a Pier Silvio Berlusconi: ma davvero non capisci che inguainare la mamma 45enne Ilary Blasi come una sexy trans, puntare sulla commentatrice di Civitavecchia (Selvaggia Lucarelli, ndr) che sembra sognare solo di addentare un panino con la porchetta perché non ne può più di fingere il veganismo per compiacere il toy boy, riproporci l’ennesima minestra riscaldata di Antonella Elia con l’ex a caccia di una qualche visibilità, scodellarci la pantera di colore che un po’ bestemmia e un po’ e indecisa se strusciarsi su Tizio o su Caio, sono una narrazione vecchia e sclerotica?”

E ancora: “Di più: sono cascami di un laidume morale di cui tu, Pier Silvio, come del sistema Signorini ti sei fatto complice. Ma davvero non riesci a cambiare, a cogliere l’occasione del disastro a cui hai mandato la trasmissione iconica di Mediaset per capire che la crisi può essere occasione di una catarsi valoriale rispetto all’ideologica del “glam” di cui sei schiavo?”

Continuo ad avvertirti e anche se ieri Mediaset mi ha chiamato alla “conciliazione” chiedendomi di rimuovere 19 miei contenuti sgraditi, sappi che il mio non presentarmi senza cedere ad alcuna minaccia ha avuto un significato preciso”, ha concluso il blogger.