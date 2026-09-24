Bestemmia in diretta tv a Diario del Giorno durante l'intervista, la reazione di Sabrina Scampini: "Scusate"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

A Diario del Giorno, trasmissione di Rete 4 in onda ogni pomeriggio, si è verificato un fattaccio nel corso della diretta, durante un collegamento. Una donna di 84 anni residente a Quarto Oggiaro ha pronunciato una sonora bestemmia. La conduttrice e giornalista del programma, Sabrina Scampini, ha provato a correre subito ai ripari, chiudendo rapidamente la linea. Ma ormai la frittata era fatta.

Bestemmia in diretta a Diario del Giorno su Rete 4

La situazione è precipitata mentre si stava parlando dell’incubo dello sfratto vissuto da alcuni residenti a Quarto Oggiaro.

Un’inviata di Diario del Giorno si è recata nel quartiere milanese per testare gli umori di chi abita in quella zona. E a un certo punto è capitato ciò che ogni conduttore spera che non avvenga mai in diretta.

ANSA

Una signora di 84 anni di nome Giovanna ha lasciato chiaramente intendere di essere esasperata. Peccato che lo abbia fatto scandendo una bestemmia, dopo essersi rivolta al sindaco.

“Signor Sindaco, per piacere, si dia una mossa, faccia qualcosa, porca di quella m******”, ha tuonato l’anziana.

Sabrina Scampini dopo aver ascoltato la bestemmia chiude il collegamento: “No, no, no…”

Non appena si è udita la bestemmia, Sabrina Scampini ha compreso la situazione e ha cercato di salvare il salvabile, per quanto possibile.

Si è portata le mani al volto e immediatamente ha chiuso il collegamento. Dopodiché si è rivolta al pubblico, scusandosi per il fuori programma.

“No, no, no! Scusate, mi dispiace, io capisco tutte le difficoltà però non si può”, ha detto la conduttrice, riferendosi alla bestemmia.

Eliminato il fattaccio sulla piattaforma Mediaset Infinity

Anche Mediaset è corsa ai ripari dopo il fattaccio. Andando sulla piattaforma Mediaset Infinity e guardando la puntata in cui si è verificato l’episodio con protagonista la signora 84enne, della bestemmia non c’è traccia: quei secondi sono stati tagliati.