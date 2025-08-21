Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto di due betoniere e ricettazione sono le accuse che hanno portato all’arresto di due cittadini andriesi a Trani, dopo un’operazione condotta dalla Polizia di Stato. I fatti si sono svolti nelle prime ore del mattino, quando gli agenti hanno intercettato un convoglio sospetto alla periferia industriale di Canosa di Puglia. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal Tribunale di Trani su richiesta della Procura, a seguito di una complessa attività investigativa. L’operazione è stata avviata dopo un controllo che ha portato alla scoperta dei mezzi rubati, provenienti dalla provincia di Pescara. I due uomini sono stati fermati mentre guidavano i veicoli rubati, mentre un terzo complice è riuscito a fuggire a piedi dopo aver abbandonato l’auto utilizzata come staffetta.

Le indagini e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso il via grazie a un controllo effettuato dagli agenti del Commissariato di Canosa di Puglia. Gli investigatori hanno notato un convoglio composto da due mezzi pesanti del tipo betoniera, preceduti da un’autovettura che fungeva da “staffetta”. Il gruppo è stato individuato sulla strada Salinelle (SP3), nei pressi della zona industriale della città. Gli agenti hanno imposto l’alt ai conducenti dei veicoli sospetti, dando così il via a una serie di accertamenti che hanno portato alla scoperta del furto.

La dinamica dell’arresto

Quando la Polizia ha fermato il convoglio, i due autisti delle betoniere, entrambi pregiudicati originari di Andria, hanno opposto resistenza agli agenti. Nonostante il tentativo di sottrarsi al controllo, sono stati bloccati e arrestati sul posto. Il terzo individuo, che guidava la vettura di supporto, ha invece abbandonato il mezzo e si è dato alla fuga a piedi, facendo perdere le proprie tracce. I mezzi pesanti sono stati immediatamente sequestrati dagli agenti, che hanno avviato ulteriori indagini per risalire alla provenienza dei veicoli.

Il collegamento con il furto in provincia di Pescara

Gli approfondimenti investigativi condotti dalla Polizia hanno permesso di accertare che le due betoniere erano state rubate nella provincia di Pescara lo scorso 17 luglio. I mezzi, risultati provento di furto, erano stati sottratti fuori provincia e trasportati fino a Canosa di Puglia, probabilmente con l’intento di essere rivenduti o utilizzati per altri scopi illeciti. Il ritrovamento dei veicoli ha permesso di ricostruire l’intera dinamica del reato e di individuare i responsabili.

L’ordinanza di custodia cautelare e le accuse

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani ha richiesto e ottenuto la convalida degli arresti e l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere per i due cittadini andriesi. Le accuse contestate sono quelle di furto, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Gli indagati sono stati trasferiti presso la casa Circondariale di Trani, dove rimarranno a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa di ulteriori sviluppi.

La posizione degli indagati e la presunzione di innocenza

È importante sottolineare che la posizione dei due arrestati è attualmente al vaglio dell’Autorità Giudiziaria. Come previsto dalla legge, gli stessi non possono essere considerati colpevoli fino a una sentenza definitiva di condanna. Le indagini proseguono per individuare il terzo complice e chiarire tutti gli aspetti della vicenda, compreso il possibile coinvolgimento in altri episodi di furto o ricettazione di mezzi pesanti nella zona.

Il contesto: furti di mezzi pesanti e ricettazione

Negli ultimi anni, il fenomeno dei furti di mezzi pesanti e della loro successiva ricettazione ha registrato un incremento in diverse aree del Sud Italia. Le betoniere, in particolare, rappresentano un obiettivo appetibile per le organizzazioni criminali, che le sottraggono per rivenderle sul mercato nero o per utilizzarle in attività illecite. L’operazione condotta dalla Polizia di Stato di Canosa di Puglia si inserisce in un più ampio contesto di contrasto a questi reati, con l’obiettivo di tutelare le imprese e garantire la sicurezza del territorio.

Le reazioni delle autorità

Le autorità giudiziarie e le forze dell’ordine hanno espresso soddisfazione per l’esito dell’operazione, sottolineando l’importanza della collaborazione tra Procura e Polizia di Stato. Il coordinamento tra le diverse articolazioni investigative ha permesso di individuare rapidamente i responsabili e di recuperare i mezzi rubati. L’attenzione resta alta per prevenire nuovi episodi di furto e ricettazione nella zona.

Le indagini proseguono

Le indagini non si fermano con l’arresto dei due cittadini andriesi. Gli investigatori stanno lavorando per identificare il terzo complice, fuggito a piedi dopo aver abbandonato la vettura utilizzata come staffetta. Si stanno inoltre approfondendo eventuali collegamenti con altre bande dedite ai furti di mezzi pesanti e alla loro ricettazione in Puglia e nelle regioni limitrofe. L’obiettivo è quello di smantellare le reti criminali che operano nel settore e di restituire sicurezza agli operatori economici locali.

Conclusioni

L’operazione condotta dalla Polizia di Stato e coordinata dalla Procura di Trani rappresenta un importante successo nella lotta ai furti e alla ricettazione di mezzi pesanti. L’arresto dei due cittadini andriesi e il recupero delle betoniere rubate dimostrano l’efficacia delle attività investigative e la determinazione delle forze dell’ordine nel contrastare la criminalità organizzata. Resta alta l’attenzione delle autorità per prevenire nuovi episodi e garantire la sicurezza del territorio.

